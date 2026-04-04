Benzinkúton lekapart sorsjegy vitte el a főnyereményt

Egy michigani férfi szerencséje megduplázódott, amikor egy nyerő szelvény beváltása után a főnyereményt is megnyerte.
A 31 éves férfi egy kent megyei benzinkútra ment, ahol vett egy Electric 100 kaparós sorsjegyet.
Késő este megálltam a Wesco kútnál, hogy beváltsak egy nyertes lottószelvényt
- mondta.
Itt 20 dollárt (kb. 6 ezer forintot) nyert, és a nyereményből 10 dollárért (kb. 3 ezer forintért) vett még egy sorsjegyet. Ezt még a boltban lekaparta - és jól tette, ugyanis ekkor nyerte meg a főnyereményt.
Lekapartam a szelvényt a boltban, és amikor megláttam, hogy 1 millió dollárt (kb. 340 millió forintot) nyertem, elkezdtem sikítani! Jó, hogy senki más nem volt a boltban, mert azt hitték volna, hogy megőrültem!
A férfi, aki úgy döntött, hogy az egyszeri 693 000 dolláros (230 millió forintos) kifizetést választja. Ebből új autót tervez vásárolni, a nyeremény fennmaradó része pedig megtakarítás lesz. Elmondása szerint a pénz egy okból változtatta meg az életét.
Ez azt jelenti, hogy azt tehetem, amit akarok
- írja a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.