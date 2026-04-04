BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Benzinkúton lekapart sorsjegy vitte el a főnyereményt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 15:00
A 31 éves férfi alig hitt a szemének, amikor lekaparta a sorsjegyét. A főnyeremény teljesen megváltoztatta az életét.
Bors
A szerző cikkei

Egy michigani férfi szerencséje megduplázódott, amikor egy nyerő szelvény beváltása után a főnyereményt is megnyerte.

Főnyereményt vitt el egy benzinkúti kaparós jeggyel
Illusztráció: Milan Gucic [email protected] /  123RF

Így vitte el a főnyereményt a férfi

A 31 éves férfi egy kent megyei benzinkútra ment, ahol vett egy Electric 100 kaparós sorsjegyet.

Késő este megálltam a Wesco kútnál, hogy beváltsak egy nyertes lottószelvényt

- mondta.

Itt 20 dollárt (kb. 6 ezer forintot) nyert, és a nyereményből 10 dollárért (kb. 3 ezer forintért) vett még egy sorsjegyet. Ezt még a boltban lekaparta - és jól tette, ugyanis ekkor nyerte meg a főnyereményt. 

Lekapartam a szelvényt a boltban, és amikor megláttam, hogy 1 millió dollárt (kb. 340 millió forintot) nyertem, elkezdtem sikítani! Jó, hogy senki más nem volt a boltban, mert azt hitték volna, hogy megőrültem!

A férfi, aki úgy döntött, hogy az egyszeri 693 000 dolláros (230 millió forintos) kifizetést választja. Ebből új autót tervez vásárolni, a nyeremény fennmaradó része pedig megtakarítás lesz. Elmondása szerint a pénz egy okból változtatta meg az életét.

Ez azt jelenti, hogy azt tehetem, amit akarok

- írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
