Benzinkúton lekapart sorsjegy vitte el a főnyereményt

Egy michigani férfi szerencséje megduplázódott, amikor egy nyerő szelvény beváltása után a főnyereményt is megnyerte.

Főnyereményt vittek el egy benzinkúti kaparós jeggyel

Illusztráció: Milan Gucic [email protected] / 123RF

Így vitte el a főnyereményt a férfi

A 31 éves férfi egy kent megyei benzinkútra ment, ahol vett egy Electric 100 kaparós sorsjegyet.

Késő este megálltam a Wesco kútnál, hogy beváltsak egy nyertes lottószelvényt

- mondta.

Itt 20 dollárt (kb. 6 ezer forintot) nyert, és a nyereményből 10 dollárért (kb. 3 ezer forintért) vett még egy sorsjegyet. Ezt még a boltban lekaparta - és jól tette, ugyanis ekkor nyerte meg a főnyereményt.

Lekapartam a szelvényt a boltban, és amikor megláttam, hogy 1 millió dollárt (kb. 340 millió forintot) nyertem, elkezdtem sikítani! Jó, hogy senki más nem volt a boltban, mert azt hitték volna, hogy megőrültem!

A férfi, aki úgy döntött, hogy az egyszeri 693 000 dolláros (230 millió forintos) kifizetést választja. Ebből új autót tervez vásárolni, a nyeremény fennmaradó része pedig megtakarítás lesz. Elmondása szerint a pénz egy okból változtatta meg az életét.

Ez azt jelenti, hogy azt tehetem, amit akarok

- írja a People.