Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyetlen kaparós sorsjegy megváltoztatta a férfi életét, a nullák csak úgy sorakoztak

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 09:20
nyertesférfi
Nem hitt a szemének a férfi amikor meglátta az összeget.

Egy marylandi férfi egészen hétköznapi vásárlás közben lett milliomos: mindössze egy jégért ugrott be a boltba, ám egy kaparós sorsjegy megváltoztatta az életét. Először úgy gondolta, csupán 100 dollárt nyert – aztán a nullák csak jöttek és jöttek.

100 dollár
100 dollárnak nézte a milliókat.
Fotó: Pexels/Illusztráció

A baltimore megyei férfi, aki a „Tank” álnevet használta, augusztus 22-én vásárolta meg szerencsés sorsjegyét. Egy húszdolláros lapult a zsebében, amit odaadott a kasszásnak azzal a vicces megjegyzéssel: 

Válasszon nekem egy nyertest.

 Nem is sejtette, mennyire igaza lesz. Tank egy kaparókéssel – amely korábban már egyszer 10 000 dolláros nyereményt hozott neki – állt neki a sorsjegynek. Először egy számot látott, majd egyre több nullát. Először 100 dollárra gondolt, aztán 1000-re. végül a nyeremény 1 millió dollárnál állt meg. 

Először azt hittem, csak száz dollárt nyertem. Aztán ezerre gyanakodtam. De a nullák csak jöttek és jöttek

 – mesélte nevetve a lottótársaság munkatársainak. 

A férfi először természetesen feleségét hívta fel a hírrel, majd fotót küldött a sorsjegyről több családtagjának is. A pénzt nyugdíj-előtakarékosságra szeretné fordítani, bár ismerősei szerint már így is „a legszerencsésebb emberként” tartják számon. Érdekesség, hogy a Tank által vásárolt „All About Cash” nevű sorsjegyből még további négy darab 1 millió dolláros főnyeremény, valamint több tízezer kisebb összegű nyeremény várja gazdáját, írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu