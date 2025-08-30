Egyetlen kaparós sorsjegy megváltoztatta a férfi életét, a nullák csak úgy sorakoztak

Egy marylandi férfi egészen hétköznapi vásárlás közben lett milliomos: mindössze egy jégért ugrott be a boltba, ám egy kaparós sorsjegy megváltoztatta az életét. Először úgy gondolta, csupán 100 dollárt nyert – aztán a nullák csak jöttek és jöttek.

100 dollárnak nézte a milliókat.

Fotó: Pexels/Illusztráció

A baltimore megyei férfi, aki a „Tank” álnevet használta, augusztus 22-én vásárolta meg szerencsés sorsjegyét. Egy húszdolláros lapult a zsebében, amit odaadott a kasszásnak azzal a vicces megjegyzéssel:

Válasszon nekem egy nyertest.

Nem is sejtette, mennyire igaza lesz. Tank egy kaparókéssel – amely korábban már egyszer 10 000 dolláros nyereményt hozott neki – állt neki a sorsjegynek. Először egy számot látott, majd egyre több nullát. Először 100 dollárra gondolt, aztán 1000-re. végül a nyeremény 1 millió dollárnál állt meg.

Először azt hittem, csak száz dollárt nyertem. Aztán ezerre gyanakodtam. De a nullák csak jöttek és jöttek

– mesélte nevetve a lottótársaság munkatársainak.

A férfi először természetesen feleségét hívta fel a hírrel, majd fotót küldött a sorsjegyről több családtagjának is. A pénzt nyugdíj-előtakarékosságra szeretné fordítani, bár ismerősei szerint már így is „a legszerencsésebb emberként” tartják számon. Érdekesség, hogy a Tank által vásárolt „All About Cash” nevű sorsjegyből még további négy darab 1 millió dolláros főnyeremény, valamint több tízezer kisebb összegű nyeremény várja gazdáját, írja a People.