„Azt hittem, csak a munka okozza a fejfájást – egy ritka betegség szó szerint összenyomja az agyamat”

Egy varrónő sokáig azt hitte, hogy a munkája miatt van erős fejfájása – később azonban kiderült, hogy egy ritka betegség miatt az agyában veszélyes nyomás alakul ki, amely akár a látását is elveheti.

A fejfájás mögött valójában egy vakságot okozó betegség állt.

Fejfájás mögött lapult a betegség

A 35 éves Grace Pammant, aki a nyugat-yorkshire-i Pudsey városában él, eleinte a munkájának tulajdonította az erős fejfájásait. Napjait gyakran nagyító fölé hajolva töltötte, apró öltéseket varrva, ezért úgy gondolta, a panaszokat a szem megerőltetése okozza.

Elég erős fejfájásaim voltak, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, azt hittem, csak a szemem fáradt el. De nem múlt el. Egyre rosszabb lett, végül annyira fájt, hogy a kanapén fekve összegörnyedtem, mozdulni sem tudtam

– idézte fel.

Az ötgyermekes édesanya állapota hónapokon belül annyira súlyossá vált, hogy kórházba került, ahol lesújtó diagnózist kapott. 2025 májusában idiopátiás intracranialis hipertóniát (IIH) állapítottak meg nála. Ez az állapot azt jelenti, hogy a koponyán belül megnövekszik a nyomás, ami súlyos fejfájást és látászavarokat okozhat.

Kezelés nélkül a fokozódó nyomás károsíthatja a látóidegeket, ami akár vaksághoz is vezethet. Az orvosok emellett Chiari-malformáció 1-es típusát is diagnosztizálták nála, amely során az agy egy része a gerinccsatorna irányába tolódik. Grace története rávilágít arra, hogy a tartós, erős fejfájást nem szabad félvállról venni, még akkor sem, ha elsőre ártalmatlannak tűnő okokra vezethető vissza, derül ki a Mirror cikkéből.