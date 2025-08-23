Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
"Két hónap és esküvő, erre a vőlegényem közölte, ő már 15 éve házas"

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 16:30
házasságprobléma
Online kért tanácsot egy elkeseredett menyasszony.
B. V.
A szerző cikkei

Az esküvő minden szerelmes és jegyespár számára nagy dolog. Nemcsak nekik fontos a nagy nap, hanem a körülöttük lévő rokonoknak, közeli barátoknak is. Épp ezért tört össze az a menyasszony, akinek esküvője októberre volt tervezve. Mindent megszerveztek: a helyszínt, az étlapot, a tortát, a zenészeket, megvolt a gyönyörű menyasszonyi ruha is. Lehet azonban, hogy hiába volt az egész, miután kiderült, vőlegénye valójában házas.

Lehet, hogy mégsem kerül sor gondosan megtervezett esküvőjükre. Fotó:   Pixabay (illusztráció)

Az esküvőm teljesen meg van tervezve októberre. A ruhám gyönyörű, és izgatott vagyok, hogy egy napra hercegnő lehetek. Csakhogy a leendő férjem most közölte, hogy már nős 

- kezdte döbbenetes történetét egy névtelenségét megtartó menyasszony, aki online kért tanácsot elkeseredésében.

Azt hitte, a válása 2020-ban véglegessé vált, de az pont a covid körüli zűrzavarban volt és minden összekeveredett. Most pedig letaglózott azzal hírrel, hogy a felesége, akivel 15 évvel ezelőtt mondta ki az igent még mindig él, így ő még mindig törvényesen házas. A vőlegényem azonban így is azt javasolja, hogy tartsuk meg a szertartást és erősítsük meg a szerelmünket, az egymás iránti elköteleződésünket, csupán a hivatalos rész nélkül. Vagyis gyakorlatilag egy kamu esküvőm lenne 

- adta ki magából. Történetét olvasva pedig sokakban több kérdés is felvetődött. Az első és legfontosabb: miért várt szerelme majdnem a nagy napig azzal, hogy elmondja az igazságot.

Attól tartok, hogy ő nem az a férfi, akinek gondolod, vagy akire szükséged van. Azt javasolja, hogy tartsátok sötétben a családot és a barátokat a valódi családi állapotáról, mert lehet, hogy valójában nem akar szembenézni a valósággal. Arról nem is beszélve, mennyi pénzt költöttek rá. Gondold át ezt az esküvőt alaposan 

- közölték vele. 

(via)

 

