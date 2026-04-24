Szakítás után szabadulni akart az eljegyzési gyűrűjétől: sokkot kapott a nő, amikor kiderült az igazság

Miután véget vetett a partnerével való kapcsolatának, Mia Pimentel úgy döntött, hogy lezárja a múltat, és eladja az eljegyzési gyűrűjét - ám megdöbbent azon, amit egy szakértő közölt vele.

Miért vált értéktelenné az eljegyzési gyűrű?

A Sydney-ben élő tanárnő és korábbi partnere öt évnyi együttjárás után, 2021-ben jegyezték el egymást. Akkoriban mindketten gyűrűvel ajándékozták meg a másikat. Két évvel később szakítottak, és megegyeztek abban, hogy megtartják a saját gyűrűjüket.

Pimentel gyűrűjén egy egykarátos gyémánt díszelgett arany foglalatban, értéke körülbelül 9000 dollár (kb. 3,3 millió forint) volt. Végső lépésként a nő úgy döntött, eladja az ékszert, hogy teljesen megszabaduljon tőle.

Mielőtt azonban megpróbálta volna értékesíteni, megkérte egy ékszerész barátját, hogy becsülje fel az értékét. Biztos volt benne, hogy jó árat kap majd érte, különösen mivel az arany ára az elmúlt évben jelentősen emelkedett.

De amikor elmondta, milyen keveset kapok érte, leesett az állam

- emlékezett vissza.

Azt mondták neki, hogy a 9000 dolláros gyűrűje most mindössze 500 dollárt ér. Ernesto Buono sydney-i ékszerészmester szerint a gyűrűket gyakran nem lehet eredeti állapotukban továbbértékesíteni. Ehelyett az ékszerészeknek sokszor meg kell olvasztaniuk a fémet, újra kell foglalniuk a köveket, vagy teljesen újra kell készíteniük az ékszert, ami lenullázza az eredeti munka értékét.

Az ékszerészek gyakran szétszedik és újratervezik a gyűrűt, majd profitot kell termelniük. Ez sok munka, és ezt kell megfizetni

- mondta.

Pimentel gyűrűjének azonban volt egy másik hátránya is az újraértékesítés szempontjából: a gyémánt laboratóriumban készült. Az ilyen kövek népszerűségének növekedésével párhuzamosan jelentős technológiai fejlődés történt, így ma már jóval könnyebb és olcsóbb előállítani őket, mint akár egy évvel ezelőtt.

Azoknak, akik jobb árat szeretnének kapni az ékszerükért, Buono azt javasolja, hogy próbáljanak meg magánszemélynek eladni.

Néha jobb magánúton értékesíteni, mint egy vállalkozáson keresztül

- magyarázta. (People)