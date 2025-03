L.L. Junior és G.w.M is segít - 1 milliárd kell a duchenne-es kis Levi gyógyulásához

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, Lázár Levente kétéves korában kapta meg a Duchenne-féle izomsorvadás diagnózisát, amely egy súlyos izomgyengüléssel járó betegség. Azóta családja mindent megtesz, hogy lassítsák a betegség előrehaladását: szteroidos kezelések, rendszeres gyógytorna és nyújtások. Sajnos ezek az intézkedések csak kis mértékben képesek lassítani a folyamatot. Most azonban felcsillant a remény! Az Elevidys génterápia lehetőséget ad arra, hogy Levente teljes életet élhessen, azonban az ára rendkívül magas: 1 milliárd forint. Az idő sürget, hiszen minél előbb kapja meg a kezelést, annál több izom marad ép a testében. A duchenne-es Leviért most összefogott a sztárvilág.

Rengetegen segítenek a duchenne-es Levinek / Fotó: Facebook

A most hatéves kisfiú más, mint a társai. Betegsége miatt nagyon sok olyan dolog marad ki az életéből, ami kortársainak gyerekjáték. Levi például nem tud biciklizni, focizni, hiszen egy hosszabb séta is megerőltető számára. Édesanyja, Adrienn, azonban bízik benne, hogy egyszer kisfia is képes lesz ezekre a dolgokra és teljes életet élhet majd a génterápia után.

Ő maga is érzi, tudja, hogy ő más, hiszen többször mondta, hogy nem tud futni. Szóba került, hogy ha nagy lesz, erős és izmos lesz. Elkeseredtem, mert kicsit félek attól, hogy mi van, ha nem így lesz, de próbálom ezeket a negatív gondolatokat elhessegetni. Mert igenis, ő teljes életet fog élni

– mondta lapunknak Adri.

Jótékonysági koncertet szerveznek a leányfalui faluházban a kis Levi gyógyulásáért. Igazi sztárparádé várható március 15-én, a fellépők között helyet kapott L.L. Junior, G.w.M, Burai Krisztián és az DR BRS is. Gyerekprogramokkal is várják a kisebbeket, a Barátságos Pókember fogja szórakoztatni a gyermekeket. Természetesen a koncert teljes bevétele a Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne Alapítványt támogatja, tehát ha jegyet veszel az eseményre, nemcsak egy felejthetetlen estére váltasz belépőt, hanem egy kisfiú gyógyulásához is hozzájárulsz!