Jenna Ortega otthagyta volna a színészkedést: Ez a sorozat hozta vissza a világsztárt!

Jenna Ortega a modern filmművészet egyik legjellegzetesebb ikonja. Egy gyönyörű, fiatal színésznő, aki kicsit mintha a Tim Burton-filmekből lépett volna ki. Nem is véletlen, hogy a groteszk meséiről ismert rendező együtt dolgozott vele a Wednesday sorozatban és a Beetlejuice folytatásában is, de láthattuk még őt a Sikoly 6-ban és az Utóhatásban is. Mint több Z-generációs színész, úgy ő is a Disney Channelen indította karrierjét és bár nehéz lenne elképzelni a mai filmvilágot nélküle, a színésznő legutóbbi interjúja szerint ez majdnem így történt.
A színésznő Kid Cudi podcastjében, a Big Broban vendégeskedett a napokban. Az Emmy-jelölt színésznő számára az első igazi kitörés A zűr közepén című Disney Channel műsor volt, jóllehet már előtte is előfordult itt-ott, főleg mellékszerepekben. Jenna Ortega bevallotta, hogy ezután majdnem feladta a színészi pályát, azonban a Netflix felkérte a Te című sorozat második évadára.
Nem igazán tudtam, mi mást csinálhatnék. Soha nem fontolgattam, hogy más élettapasztalatot szerezzek a puszta kíváncsiság kedvéért. Mégis ott voltam tinédzserként én, aki kilépett a műsorából és nem tudtam, mit csináljak. Bizonygatnom kellett az új rendezőknek, hogy én vagyok a legjobb választás, miközben azt se tudták, hogy ki vagyok.
A dilemmát erősítette, hogy ebben az időszakban kezdte el a gimnáziumot. Jenna Ortega szerint ez egy jó kilépési lehetőség lett volna.
Ez még jó lehetőség is lett volna, hogy azt mondjam: vége. Kezdődött a gimnázium, úgy voltam vele, hogy „jó volt, amíg tartott”. Hónapokig beszélgettem erről a csapatommal. Aztán azt hiszem beterveztem egy szereplést a Te című sorozatba és amikor odakerültem, életem egyik legjobb élménye volt. Gondoltam, kizárt, hogy ezt eldobjam magamtól.
A döntés mindenképp hálásnak bizonyul. Jenna Ortega kora ellenére (még csak 23 éves) már olyan nagy nevekkel játszhatott együtt, mint Catherine-Zeta Jones, Christina Ricci, Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Lady Gaga, Michael Keaton, Winona Ryder, Courtney Cox, valamint nemsokára kijön az új filmje, ahol Natalie Portman mellett láthatjuk majd.
Egy szó mint száz, Jenna Ortega nélkül szegényebb lenne a filmes kultúra. Főszereplésével a Wednesday minden idők egyik legnépszerűbb Netflix-sorozata lett, inspirálva a mém és divatkultúrát is egyszerre. Hogy mikor érkezik a Wednesday harmadik évada, arról egyelőre hivatalos információ nincs, de az biztos, hogy a tavalyihoz hasonlóan meg fogja dönteni a nézettségi rekordokat, amint kijön.
