Jenna Ortega otthagyta volna a színészkedést: Ez a sorozat hozta vissza a világsztárt!

Jenna Ortega a modern filmművészet egyik legjellegzetesebb ikonja. Egy gyönyörű, fiatal színésznő, aki kicsit mintha a Tim Burton-filmekből lépett volna ki. Nem is véletlen, hogy a groteszk meséiről ismert rendező együtt dolgozott vele a Wednesday sorozatban és a Beetlejuice folytatásában is, de láthattuk még őt a Sikoly 6-ban és az Utóhatásban is. Mint több Z-generációs színész, úgy ő is a Disney Channelen indította karrierjét és bár nehéz lenne elképzelni a mai filmvilágot nélküle, a színésznő legutóbbi interjúja szerint ez majdnem így történt.

Jenna Ortega minden alkalommal elkápráztatja a közönséget a ruháival (Fotó: Starbuck)

Jenna Ortega élete legjobb döntését hozta azzal, hogy a filmezésnél maradt

A színésznő Kid Cudi podcastjében, a Big Broban vendégeskedett a napokban. Az Emmy-jelölt színésznő számára az első igazi kitörés A zűr közepén című Disney Channel műsor volt, jóllehet már előtte is előfordult itt-ott, főleg mellékszerepekben. Jenna Ortega bevallotta, hogy ezután majdnem feladta a színészi pályát, azonban a Netflix felkérte a Te című sorozat második évadára.

Nem igazán tudtam, mi mást csinálhatnék. Soha nem fontolgattam, hogy más élettapasztalatot szerezzek a puszta kíváncsiság kedvéért. Mégis ott voltam tinédzserként én, aki kilépett a műsorából és nem tudtam, mit csináljak. Bizonygatnom kellett az új rendezőknek, hogy én vagyok a legjobb választás, miközben azt se tudták, hogy ki vagyok.

Jenna Ortega a Te című sorozat miatt maradt a pályán

A dilemmát erősítette, hogy ebben az időszakban kezdte el a gimnáziumot. Jenna Ortega szerint ez egy jó kilépési lehetőség lett volna.

Ez még jó lehetőség is lett volna, hogy azt mondjam: vége. Kezdődött a gimnázium, úgy voltam vele, hogy „jó volt, amíg tartott”. Hónapokig beszélgettem erről a csapatommal. Aztán azt hiszem beterveztem egy szereplést a Te című sorozatba és amikor odakerültem, életem egyik legjobb élménye volt. Gondoltam, kizárt, hogy ezt eldobjam magamtól.

A döntés mindenképp hálásnak bizonyul. Jenna Ortega kora ellenére (még csak 23 éves) már olyan nagy nevekkel játszhatott együtt, mint Catherine-Zeta Jones, Christina Ricci, Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Lady Gaga, Michael Keaton, Winona Ryder, Courtney Cox, valamint nemsokára kijön az új filmje, ahol Natalie Portman mellett láthatjuk majd.