„A fejfájásom és az emlékezetkiesésem oka két teniszlabda méretű daganat volt”

Amikor George Wade szokatlan fejfájásra és emlékezetkiesésre kezdett panaszkodni hazafelé menet a Cheltenham-i lóverseny után, azt gondolta, hogy mindössze másnaposság okozza tüneteit. Azonban egy hónappal később állapota rohamosan romlani kezdett.
2024 áprilisában, amikor a fitneszimádó férfi teste bal oldala legyengült és az arcizmai is elernyedtek, úgy döntött, orvoshoz fordul. Egy óvintézkedésként elvégzett MRI-vizsgálat felfedte a szokatlan tünetei mögött megbújó két agydaganatot, amelyek már 20 éve növekedtek.
Őszintén szólva tehetetlennek éreztem magam, és azt gondoltam, ennyi volt.
- mondta a 42 éves maratoni futó, aki Észak-Yorkshire-ből származik.
George az eleinte csak másnaposságnak feltételezett tünetek után folytatta mindennapi életét. Azonban április 14-én stroke-szerű tüneteket tapasztalt, amikor nem tudta felemelni a villát, majd a földre ejtette, mire felesége, Ellie észrevette, hogy az arca bal oldala lebénult. Ellie ezután felhívta testvérét, a háziorvos Dr. Caspar Woodot, aki vér- és szemvizsgálatot írt elő, de mindkettő negatív lett. A biztonság kedvéért az orvos április 18-ra MRI-t is beütemezett.
Azt mondta, hogy ez csak óvintézkedés, és valószínűleg semmit sem találnak.
Azonban a vizsgálat után George emlékszik, hogy a nővérek testbeszéde megváltozott, és közölték vele, hogy egy konzultáns fogja felkeresni. Miközben az eredményekre várt, George elfogadta a tényt, hogy lehet, agydaganata van.
Azt mondták, hogy két agydaganatom van, egy nagy a fejem jobb oldalán, amelyet teniszlabda nagyságúnak írtak le, és egy másik a közepén. Később azt is közölték, hogy a nagyobb talán már 20 éve növekedett, és csak most vált akkorává, hogy nyomta az agyamat és tüneteket okozott.
A férfit először a Northallertoni Kórházba küldték, ahol szteroidokat kapott, hogy csökkentsék a daganatok méretét. Május elején elvégzett biopszia után két másodfokú asztrocitóma daganatot diagnosztizáltak nála.
Június elején George Londonba utazott egy kórházba, ahol nyolcórás műtétet végeztek el rajta, amely a nagy agydaganat 95 százalékát eltávolította. A beavatkozás után George elhatározta, hogy újra talpra áll, és már két nappal később sétálni kezdett, egy hónap múlva pedig először futott.
További vizsgálatok után a nagyobb daganatot negyedik stádiumúnak, gyorsan növekvőnek és agresszívnak minősítették egy mutáció miatt, de jelenleg lassan növekvő, másodfokúként viselkedik. Júliusban hat hónapos kemoterápiát kezdett tabletta formájában, amely 2024 decemberéig tartott, és tovább csökkentette a daganatok méretét.
A kemoterápiás tabletták nagy adagok voltak, öt nap minden hónapban, majd pihenőidő. Szerencsére nem voltam nagyon beteg, egészen az utolsó adagig, mivel a hatások hónapról hónapra halmozódnak, ezért éreztem magam rosszabbul a végén. Amikor először kezdtem el szedni, a kezem bőre elkezdett leválni, ami furcsa mellékhatás volt.
- számolt be a kezelésről.
George-nak az elmúlt 14 hónapban összesen hat műtétje volt, emellett minden harmadik hónapban MRI-vizsgálatra van szüksége, hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a daganatot.
Szerencsés voltam, hogy MRI-vizsgálatot végeztünk, frusztráló, hogy ezek a daganatok megvannak, de legalább tudom, és időben felfedeztük őket, mert sokkal rosszabb is lehetett volna.
- mondta George.
A futó már majdnem 50 000 fontot (22,7 millió Ft) gyűjtött a The Brain Tumour Charity és a National Brain Appeal számára, amikor idén a London Maratonon személyes rekordot futott 3 óra 16 perces idővel - írta a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.