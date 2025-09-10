„A fejfájásom és az emlékezetkiesésem oka két teniszlabda méretű daganat volt”

Amikor George Wade szokatlan fejfájásra és emlékezetkiesésre kezdett panaszkodni hazafelé menet a Cheltenham-i lóverseny után, azt gondolta, hogy mindössze másnaposság okozza tüneteit. Azonban egy hónappal később állapota rohamosan romlani kezdett.

A szokatlan tünetek egy lesújtó diagnózist rejtettek. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

2024 áprilisában, amikor a fitneszimádó férfi teste bal oldala legyengült és az arcizmai is elernyedtek, úgy döntött, orvoshoz fordul. Egy óvintézkedésként elvégzett MRI-vizsgálat felfedte a szokatlan tünetei mögött megbújó két agydaganatot, amelyek már 20 éve növekedtek.

Őszintén szólva tehetetlennek éreztem magam, és azt gondoltam, ennyi volt.

- mondta a 42 éves maratoni futó, aki Észak-Yorkshire-ből származik.

George az eleinte csak másnaposságnak feltételezett tünetek után folytatta mindennapi életét. Azonban április 14-én stroke-szerű tüneteket tapasztalt, amikor nem tudta felemelni a villát, majd a földre ejtette, mire felesége, Ellie észrevette, hogy az arca bal oldala lebénult. Ellie ezután felhívta testvérét, a háziorvos Dr. Caspar Woodot, aki vér- és szemvizsgálatot írt elő, de mindkettő negatív lett. A biztonság kedvéért az orvos április 18-ra MRI-t is beütemezett.

Azt mondta, hogy ez csak óvintézkedés, és valószínűleg semmit sem találnak.

Azonban a vizsgálat után George emlékszik, hogy a nővérek testbeszéde megváltozott, és közölték vele, hogy egy konzultáns fogja felkeresni. Miközben az eredményekre várt, George elfogadta a tényt, hogy lehet, agydaganata van.

Azt mondták, hogy két agydaganatom van, egy nagy a fejem jobb oldalán, amelyet teniszlabda nagyságúnak írtak le, és egy másik a közepén. Később azt is közölték, hogy a nagyobb talán már 20 éve növekedett, és csak most vált akkorává, hogy nyomta az agyamat és tüneteket okozott.

A férfit először a Northallertoni Kórházba küldték, ahol szteroidokat kapott, hogy csökkentsék a daganatok méretét. Május elején elvégzett biopszia után két másodfokú asztrocitóma daganatot diagnosztizáltak nála.

Június elején George Londonba utazott egy kórházba, ahol nyolcórás műtétet végeztek el rajta, amely a nagy agydaganat 95 százalékát eltávolította. A beavatkozás után George elhatározta, hogy újra talpra áll, és már két nappal később sétálni kezdett, egy hónap múlva pedig először futott.