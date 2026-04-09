 Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tiszát csak a hatalom érdekli, ezért bármit végrehajtana Brüsszel és Kijev kérésére

Magyar Péter az emberek szemébe hazudik - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter így folytatta:
A nyilvánosság előtt tagadja, a színfalak mögött viszont pontosan tudja, hogy Európa háborúra készül – maga vallotta be. A Tiszát csak a hatalom érdekli, ezért bármit végrehajtana Brüsszel és Kijev kérésére. Ezt nem hagyhatjuk! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
Szalay-Bobrovniczky a videóban mások mellett arról beszél, hogy kétszínű Magyar Péter végighazudta az egész választási kampányt, a magyarokat átverte és még a saját szavazóit is átverte!
Tudta pontosan, hogy Európa háborúra készül. Tudta pontosan, hogy a brüsszeli bürokraták, akik megbízták Magyarországon egy kormányalakítással, végső- soron az ukránok háborúját fogják folytatni. Ez veszélyes a magyarokra!
- fogalmazott.
Végezetül pedig kijelentette:
Csak Orbán Viktor és a Fidesz képes arra, hogy kint tartson minket a háborúból. Április 12-én a biztos választás a Fidesz!
