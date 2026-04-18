„Ananászra fogtam a gyomorfájást – órák választottak el a haláltól”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 11:00
A férfi nem is sejtette. Súlyos betegség állt az ananász mögött.

Egy ártatlannak tűnő reggeli döntés majdnem tragédiába torkollt: a 46 éves Lee Freeman eleinte azt hitte, az ananász okozza az elviselhetetlen hasi fájdalmat – valójában azonban órákra volt a haláltól.

Nem az ananásztól lett rosszul a férfi
Nem az ananász volt a ludas

A sheffieldi fitneszmodell a fia iskolába vitele után kezdett egyre erősödő fájdalmat érezni. Elmondása szerint perceken belül olyan állapotba került, hogy magzatpózban fetrengett a nappaliban, és kétségbeesetten próbált enyhülést találni. Menyasszonya hívta a 111-es segélyvonalat, ahol azonnal azt tanácsolták, menjenek a sürgősségire. A kórházban a fájdalom tovább fokozódott – Lee szerint annyira elviselhetetlen volt, hogy a váróban saját magát ütötte, csak hogy elájuljon.

A férfi a fájdalmát „100-ból 100-asnak” értékelte. Később kiderült: megcsavarodott a bele, és azonnali életmentő műtétre volt szükség. Az orvosok állítása szerint mindössze órák választották el a haláltól. A beavatkozás során 15-18 centimétert kellett eltávolítani a vékonybeléből a súlyos gyulladás miatt. A műtét közben az orvosoknak fel kellett adniuk a laparoszkópos eljárást, és teljes feltárást végeztek, a has közepétől egészen a szeméremcsontig.

Lee úgy véli, kiváló fizikai állapota mentette meg az életét, és ennek köszönhetően elkerülte a sztómazsák viselését is. A műtét után 11 napot töltött kórházban. A férfi eredetileg aznap reggel visszavezette az ananászt az étrendjébe, mert úgy gondolta, az segíti az emésztést. Menyasszonya is azt hitte eleinte, hogy ez okozta a problémát, ám az orvosok szerint puszta balszerencse állt a háttérben.

A felépülés azonban nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte. A hasán végigfutó heg különösen fájdalmas számára, hiszen – ahogy fogalmazott – a teste volt a „névjegykártyája”. Lee 86 kilóról 71 kilóra fogyott, de már újra képes sétálni, és lassan visszatér a mozgáshoz. Történetét most arra szeretné használni, hogy másokat is motiváljon. Mint mondta: az élmény rádöbbentette arra, hogy az élet bármikor véget érhet, ezért minden napot úgy kell megélni, mintha az lenne az utolsó, tudta meg a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
