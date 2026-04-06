90 kilós fogyás mentette meg Beatrix életét: így szabadult meg a túlsúlytól 20 hónap alatt

Vannak, akik fogyókúráznak, és van Beatrix, aki szó szerint új életet kezdett. A fiatal nő elképesztő kitartással 90 kilót adott le, mindössze 20 hónap alatt. 153 kilóról indult, ma már 63 kilót mutat alatta a mérleg, ebben a súlyban még benne van az a felesleges bőr is, amit a 90 kiló fogyás hagyott maga után. Az a nő, aki egykor alig tudott járni a fájdalomtól és szó szerint az élet határán egyensúlyozott, ma magabiztos, csinos és sugárzó. „Azt a pillanatot, amikor el kell kezdeni, úgy hívják: MOST. Nem holnap, nem jövő héten” – ebben hitt Fodor Beatrix, és ez a hit végül megmentette az életét.

Beatrix most 63 kilósan, akit a 90 kiló fogyás mentett meg Fotó: családi album

90 kiló fogyás mentette meg az életét

Ma már sokak számára „átlagosnak” számít a 10-20-30 kilós fogyás, sőt egyre többen adnak le akár 40-50 kilót is. De 90 kilótól megszabadulni egészen más szint, ehhez nemcsak orvosi segítség, hanem rendíthetetlen akarat, fegyelem és elképesztő belső erő szükséges. Beatrix nemcsak egy szám a mérlegen: ő egy céltudatos, szerető édesanya és feleség, aki bebizonyította, hogy egy döntés életet menthet.

Fejben kellett nagyon ott lennem. Ehettem volna csokit vagy bármit, amit szerettem. de tudtam, ha nem mondok le róluk, nem sikerül. Voltak mélypontok, de a cél mindig ott volt előttem. Élni akartam.

– meséli Bea, aki gyerekkorában is hajlamos volt a hízásra, azt mondja, ebben a nagymamájára hasonlít.

Ő is duci volt, állandóan fogyókúrázott, de sosem járt sikerrel. Ő 100-110 kiló lehetett, sajnos nagyon hamar itt hagyott minket. Én tiniként sem voltam vékony, 70 kiló körül voltam végig a húszas éveimben is, és jól éreztem magam

– emlékszik vissza. A fordulópont akkor jött, amikor Bea Angliába költözött. A gyorséttermi ételek, a rendszertelen étkezés és az új életforma hamar nyomot hagyott rajta.

Hamburger, pizza, kebab, mindent ettünk a férjemmel, akivel egyébként a McDonalds-ban ismerkedtünk meg. Nagyon gyorsan 90 kiló lettem. A terhesség alatt további 40 kilót híztam, és innen már nem volt megállás, elértem a 153 kilót. Jöttek a sikertelen fogyókúrák, a visszahízások és a lelki terhek egyre jobban felőröltek mindenféle szinten. És már fájdalmaim is voltak

– emlékszik vissza. Beatrix egészsége súlyosan megromlott. A végén már rendszeresen vizsgálatokra kellett járnia, és jött a rossz hír is. Beatrix életét végül egy gyomor bypass műtét mentette meg, amelynek segítségével megszabadult az első 50 kilótól. A maradék 40 azonban már kizárólag rajta múlt.

A gyomorszájamon egy seb alakult ki, ami bármikor rosszindulatúvá válhatott volna. Folyamatos fájdalmaim voltak. Kritikus állapotba kerültem. Abban a pillanatban nem tudtam, merre tovább. Ott dőlt el minden, hogy ki vagyok valójában, amikor néztem a kisfiamat és tudtam, hogy érte végig kell csinálnom

– vallja be Bea a Borsnak. A fizikai fájdalmak és a túlsúly mellett a lelki teher is óriási volt rajta.