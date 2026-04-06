"A párom megismerkedett egy másik férfival, már csak a barátom akar lenni"

Egy névtelensége megőrzését kérő férfi számolt be arról, hogy hat hónappal ezelőtt kezdett el több időt tölteni egy nővel, akit korábban körülbelül egy évig csak felületesen ismert, miután traumatikus szakításon ment keresztül a volt barátjával. Eleinte csak barátok voltak, de az érzelmek gyorsan elmélyültek, ahogy egyre jobban megnyíltak egymásnak.

A férfi folytatni szerette volna a párkapcsolatot, de a nő lerázta

Fotó: Prostock-studio / shutterstock

A coloradói férfi elmondása szerint a nő továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy „csak barátok”, és más pasikkal is randizott, ami akkor még nem is zavarta a levél íróját.

Két hónap után intim kapcsolatba kerültünk. Három hónappal ezelőtt elkezdett úgy hivatkozni rám, a kiskutyájára és saját magára, mint egy családra, és a jövőbeli gyerekekről és unokákról beszélt. Meg akarta ismerni a szüleimet, és gondoskodott róla, hogy én is találkozzam az övéivel, amikor a városba jöttek. Elkezdtem azt hinni, hogy ez hosszú távú kapcsolat lesz

- fejtette ki a férfi, akinek az életében ezután nem várt fordulat következett be.

Három héttel ezelőtt megismerkedett egy másik férfival, és randizni kezdett vele. Azt mondta, továbbra is a legjobb barátom szeretne maradni, és hogy végig 50-50 százalék volt benne a kérdés, hogy randizzon-e velem, de nem tudott elköteleződni, mert nem vonzódott hozzám fizikailag — annak ellenére, hogy hónapokon át volt köztünk szexuális kapcsolat. Azt mondta, néha vonzódott hozzám, de nem mindig, és szerinte ennek állandónak kellene lennie. Én megszakítottam vele a kapcsolatot. Nagyon megbántott, és nem értem a döntését.

A párkapcsolati tanácsadó válaszol

A nypost.com szakértője elmondta, az a „barát”, akivel a férfi randizott és intim kapcsolatba került, lehet, hogy életkorát tekintve felnőtt, de érzelmileg éretlen. Hozzátette: