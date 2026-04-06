Orbán Viktor friss részleteket osztott meg a gázvezetéket ért szabotázs akcióról

Orbán Viktor élőben tartott sajtótájékoztatót Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezetéket ért szabotázs akció miatt. A magyar kormány már vasárnap intézkedett és katonai védelem alá helyezték a gázvezetéket, amely a magyar gázfogyasztás 60 százalékát fedezi.

Szabotázsakció. Fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket. Mi felkészültünk, a magyar oldalon megvédjük a vezetéket!

- jelentette be Orbán Viktor.



