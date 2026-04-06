Gólyahír: ismét gyermeket vár a Harry Potter sztárja

Bonnie Wright, a Harry Potter sztárja bejelentette, hogy második gyermekével várandós.

Ismét anyuka lesz a Harry Potter sztárja

A 35 éves Wright a kedvelt filmsorozatban Ginny Weasleyt alakította. A színésznő férjével, Andrew Lococoval 2022 óta házas, és már van egy kétéves fiuk is, akit Eliónak neveztek el. Wright a közösségi médiában árulta el, hogy ismét várandós:

Két baba az ölemben. A második kis földink csatlakozik hozzánk idén ősszel!

- írta.

Evanna Lynch, aki Luna Lovegoodot alakította a Harry Potter-filmekben, az elsők között reagált a jó hírre.

Ááá, gratulálok, Bonnie!

- írta örömmel a hozzászólások között.

Első gyermekük, Elio Ocean Wright Lococo 2023. szeptember 19-én született. Ekkor is hatalmas támogatást kapott nemcsak rajongóitól, hanem a filmsorozat többi színészétől is.

