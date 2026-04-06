Gólyahír: ismét gyermeket vár a Harry Potter sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 11:20
Az ismert Ginny Weasley ismét anyuka lesz. A Harry Potter sztárja nemrég jelentette be a hírt.
Bonnie Wright, a Harry Potter sztárja bejelentette, hogy második gyermekével várandós.

Ismét anyuka lesz a Harry Potter sztárja
Fotó: Dave M. Benett / hot! magazin/ Getty images

A 35 éves Wright a kedvelt filmsorozatban Ginny Weasleyt alakította. A színésznő férjével, Andrew Lococoval 2022 óta házas, és már van egy kétéves fiuk is, akit Eliónak neveztek el. Wright a közösségi médiában árulta el, hogy ismét várandós:

Két baba az ölemben.  A második kis földink csatlakozik hozzánk idén ősszel!

- írta.

Evanna Lynch, aki Luna Lovegoodot alakította a Harry Potter-filmekben, az elsők között reagált a jó hírre.

Ááá, gratulálok, Bonnie!

- írta örömmel a hozzászólások között.

Első gyermekük, Elio Ocean Wright Lococo 2023. szeptember 19-én született. Ekkor is hatalmas támogatást kapott nemcsak rajongóitól, hanem a filmsorozat többi színészétől is.

A Harry Potter színésze ezzel a képpel közölte a hírt

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
