Gólyahír: ismét gyermeket vár a Harry Potter sztárja

Bonnie Wright, a Harry Potter sztárja bejelentette, hogy második gyermekével várandós.
A 35 éves Wright a kedvelt filmsorozatban Ginny Weasleyt alakította. A színésznő férjével, Andrew Lococoval 2022 óta házas, és már van egy kétéves fiuk is, akit Eliónak neveztek el. Wright a közösségi médiában árulta el, hogy ismét várandós:
Két baba az ölemben. A második kis földink csatlakozik hozzánk idén ősszel!
- írta.
Evanna Lynch, aki Luna Lovegoodot alakította a Harry Potter-filmekben, az elsők között reagált a jó hírre.
Ááá, gratulálok, Bonnie!
- írta örömmel a hozzászólások között.
Első gyermekük, Elio Ocean Wright Lococo 2023. szeptember 19-én született. Ekkor is hatalmas támogatást kapott nemcsak rajongóitól, hanem a filmsorozat többi színészétől is.
