Apa nagyon beteg – hogyan mondjuk el a gyereknek?

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nálunk nem úgy kezdődött, hogy „most leülünk, és megbeszéljük”. Annál, hogy meg lehetett volna beszélni, sokkal előbb kezdődött, mert egy ideig próbáltuk titokban tartani, suttogtunk a konyhában, össze-vissza magyarázatokat gyártottunk arról, hogy apa miért alszik egyre többször délutánonként a kanapén. Totál értelmetlen volt a titkolózás egyébként, mert most is kiderült, mindig kiderül, hogy a gyerek nem hülye, csak kicsi.

Keresem a szót, keresem a hangot

Non-Hodgkin limfóma. Egy nagyon érdekes nevű halálos kór. Mi már tudtuk a nevét a férjemmel, de még mindig csak ízlelgettük és próbáltuk kitalálni, hogy beszéljük meg a lányunkkal mindezt. Mivel Anna éppen szuperhősös meséket nézett és ezekben a sztorikban élt, az én ötletem az volt, hogy szerezzünk valahonnan egy Superman jelmezt, érkezzen abban a férjem haza (szegény) és meséljük el úgy, hogy ő most a hős, aki a betegséggel szemben saját küzdelmét vívja.

Mert a gyerekek elképesztően pontosan érzékelik a változást. Akkor is, ha nem mondjuk ki, szóval az nem volt kérdés, hogy elhallgatjuk, vagy hogy „finomított” verziót kap, én annak a híve vagyok, hogy legyen minden egyenes és őszinte – de lássuk be, egy ekkora csapásra nem voltam felkészülve. Más arról beszélgetni, hogy születésnapjára nincs pénzünk megvenni egy egész póniistállót és más azt a tudtára adni, hogy az apja testében gyakorlatilag folyik szét a rák, halálos küzdelmet vív az ő személyes, kedvenc szuperhőse.

Tudom, hogy sok szülő ösztönösen védeni szeretné a gyerekét. Nem akarjuk megijeszteni, nem akarjuk rátenni ezt a súlyt, nem akarjuk, hogy aggódjon és akár úgy érezze, az egész azért van, mert ő nem volt elég jó gyerek, nem pakolt el a szobájában – a gyerekek ezeket simán össze tudják kombinálni és a legrosszabb, hogy ezt nem is mindig árulják el. Az ő szomorúságukba sokszor belebújik egy rejtett szorongás is, ami szerintem nagyon veszélyes, jobb azonnal kikapálni a gyerekfejből, mielőtt gyökeret ver. Érthető ez is, amikor van valami, de arról mi szülők nem mondunk semmit, a gyerek akkor is érzi, hogy nincsenek rendben a dolgok. És mivel nincs kapaszkodója, elkezdi kitölteni a hézagokat a saját fantáziájával, ami sokszor ijesztőbbre sikerül, mint a valóság. (Bár esetünkben a valóság is durván ijesztő.) Ezért fontos, hogy ne maradjon egyedül a kérdéseivel.