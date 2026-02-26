Brutális balhé a középiskolában, mindent elözönlöttek a rendőrök: tömeges verekedés tört ki a diákok között, két tanárt kórházba szállítottak

Úgy tudni, hogy a Dél-Yorkshire-i Rendőrség (South Yorkshire Police) csütörtök kora délután érkezett ki a sheffieldi Owen Lane-en található Fir Vale Academy-hez, miután a jelentések szerint több diák között verekedés tört ki. A középiskolában káosz uralkodott.

Brutális balhé a középiskolában: két tanár kórházba került

Fotó: Pexels (illusztráció)

Brutális balhé a középiskolában: két tanár kórházba került

Egy helyi Facebook-oldal számolt be az esetről, és megosztott egy képet is, amelyen egy dél-yorkshire-i rendőr látható az utcán. Az oldal közlése szerint a „helyzet úgy tűnik, ellenőrzés alatt áll”. Emellett figyelmeztettek a környező utakon várható ideiglenes forgalmi fennakadásokra.

Egy Facebook-hozzászóló így nyilatkozott:

Épp most hoztam el a fiamat ebből az iskolából, kész káosz volt.

A szülők szerint az incidens egy iskolai verekedéssel kapcsolatos. Elmondásuk szerint két tanárt kórházba szállítottak, az egyik tanár elájult az eset során.

A Daily Mail beszámolója szerint hét rendőrautó parkolt az iskola előtt.