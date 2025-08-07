Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Csak a lába fájt, végül kiderült: születése óta növekedett egy daganat az édesanya agyában

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 08:00
diagnózisdaganatagydaganat
Az anyuka a panaszokat leszámítva jó egészségek örvendett. Sokkolta, amikor kiderült a diagnózis.

Susan Rowlett agyában golflabda méretű daganatot találtak, miután hónapokon át eredménytelenül próbált választ kapni rejtélyes fájdalmaira. A brit, dorkingi anyuka lábgyengeséggel és erős fájdalmakkal küzdött, de a vizsgálatok, köztük egy MRI is, semmilyen elváltozást nem mutattak ki. A tünetek azonban nem múltak, és az állapota egyre romlott. A 65 éves asszony végül alaposabb kivizsgálás után kapott diagnózist: egy meningeómát, azaz agyhártyadaganatot találtak nála. A daganat eltávolításához egy hétórás, életmentő műtétre volt szükség.

Golflabda méretű daganatot találtak egy anyuka agyában
Golflabda méretű daganatot találtak egy anyuka agyában (Képünk illusztráció) Fotó: Gorodenkoff /  Shutterstock 

Születése óta ott lehetett a golflabda méretűre nőtt daganat az édesanya agyában

Susan elmondása szerint teljesen váratlanul érte a diagnózis:

Jó egészségnek örvendtem, amikor megtudtam. Teljesen lesokkolt. Gyakran gondolok Tom Parker popsztárra, akit hasonló időben diagnosztizáltak agresszív daganattal

– mondta.

A karantén alatt kezdődtek a tünetei, és az orvosok szerint a daganat akár születése óta is jelen lehetett a szervezetében. A műtét óta Susan járásában korlátozott, járókeretet használ, és sajnos többször is elesett.

Lánya, a 34 éves Lindsay Rowlett most a May Your Way for Brain Tumour kampányban gyűjt adományokat a rákkutatás támogatására. Susan rendkívül büszke rá, és reméli, hogy történetével fel tudja hívni a figyelmet az agydaganatokkal kapcsolatos kutatás sürgető fontosságára – írja a Mirror.

A történetem megosztásával remélem, hogy kevesebb családnak kell átmennie ezen a fájdalmon

– tette hozzá.

Charlie Allsebrook, a Brain Tumour Research közösségfejlesztési vezetője így nyilatkozott:

Több mint 100 agydaganattípus létezik, ami megnehezíti a kezeléseket. Susan története segít fényt deríteni erre az összetett problémára. Hálásak vagyunk neki és családjának a támogatásért, együtt meg fogjuk találni a gyógymódot minden típusra.

 

 

