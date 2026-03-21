Hónapok óta nem tudják eldönteni a szülők, mi történjen halott fiuk testével

Elvesztette a bírósági pert egy édesapa a volt feleségével szemben. A vallási vita tárgya elhunyt 17 éves fiuk végső útja volt – közölte a DailyMail. Az ortodox keresztény apa végül elvesztette a jogi csatát arról, mi történjen tinédzser fiuk testével. A 17 éves Gabrielle Barbus tavaly decemberben vetett véget az életének, miután mentális problémákkal küzdött.

Vallási vita miatt nem temették el eddig szülei a fiatal öngyilkos fiút

A fiút eddig nem tudták végső nyugalomra helyezni, mivel apja, Stefan Barbus és anyja, Georgia Opritescu között vita alakult ki annak módjáról.

Stefan ugyanis ortodox keresztény, aki úgy véli, fia lelke veszélybe kerül, és nem fog feltámadni, ha nem temetik el. Ezzel szemben Georgia, aki nem vallásos (és állítása szerint fia sem volt az) hamvasztást szeretett volna.

Az ortodox keresztény temetés a test szerinti feltámadásba vetett hiten alapul, ezért a hagyományos földbetemetést részesítik előnyben, a hamvasztást nem támogatják.

Az apa korábban bírósági végzést szerzett, amely megtiltotta az anyának, hogy rendelkezzen a holttesttel. Ezen a héten azonban végre döntés született a londoni Legfelsőbb Bíróságon, ahol Jonathan Klein bíró az anya javára döntött. A fiú teste még mindig a halottkémnél van, amiről a bíró úgy döntött, el kell hamvasztani, mivel úgy ítélte meg, hogy az apa kérése inkább a saját vallási meggyőződését tükrözi, nem pedig a fiúét. Az is kiderült, hogy a hamvak szétszórása túl megterhelő lenne az apa részére, aki emiatt nem kíván részt venni rajta.

A szülők 2013-ben váltak el, amikor Gabrielle még csak ötéves volt. A fiú az édesanyjánál maradt és rendkívül tehetséges fotóssá vált.

A fiú bátyja, Antonio is támogatta anyja kérését.

Azt szeretném, ha Gabrielle szabad lenne és teste a természet részévé válna

– mondta.

A bíró végül megállapította, hogy a hamvasztás áll legközelebb Gabrielle személyiségéhez. Antonio elmondta, hogy testvére megterhelő belső küzdelmekkel nézett szembe.