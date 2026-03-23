Életveszély a füstölgő vulkánon: A magyar hegymászónő titkos akciója

Erdélyi faluból indult, ma pedig ő az első magyar nő, aki feljutott a világ nyolcadik legmagasabb csúcsára, a 8163 méteres Manaszlu valódi főormára. Xénia gyerekként csendes, visszahúzódó kislány volt, aki lógott a tesiórákról, ma mégis oxigénpalack nélkül tervezi feszegetni az emberi határokat. Exkluzív interjúnkban mesélt lavináról, agyi ödémáról, fagyásról és a tiltott vulkánmászásról, aminek majdnem börtön lett a vége.

Tiltott vulkánmászás Mexikóban: engedély nélkül mászta meg a tűzhányót, akár börtönbe is kerülhetett volna

A kislány, aki lovon kereste a szabadságot

Xénia útja nem a hegyek között, hanem lóháton kezdődött. „Erdélyben nőttem fel, ott szinte kötelező tudni lovagolni, így én is megtanultam már gyerekként” – emlékszik vissza. Már 5-6 évesen könyörgött a szüleinek, hogy vigyék el, profi zsoké akart lenni, de a magassága és a súlya gátat szabott ennek. Később Magyarországra költöztek, ő pedig tovább álmodozott. Ráadásul újabb álmokat szőtt: hegymászó akart lenni, de akkor még ezt elérhetetlennek gondolta.

Ezeket a dolgokat nem szabad álomként kezelni, legalábbis elérhetetlen álomként, hanem igenis tenni kell a célokért és nem szabad elfelejteni azt, hogy gyermekként mit álmodtunk meg. Én mindig is szerettem volna - nem feltétlenül hegyet mászni, hanem - eljutni egzotikus helyekre és olyan helyekre, ahol nagyon kevesen jártak, megtapasztalni az ottani életet. Valahogy ez kötött engem össze a hegyekkel: a buddhizmus és a nepáli és tibeti kultúra szeretete. Innen jött a hegymászás gondolata

– emlékszik vissza a lány.

A legmeglepőbb azonban az, hogy Xénia világéletében gyűlölt sportolni. „Én annyira nem szerettem sportolni, hogy az hihetetlen! Állandóan kitaláltam mindenféle indokot, hogy elkéredzkedjek a tesióráról, főleg, amikor futásra került a sor, attól teljesen kész voltam” – vallotta be nevetve.

Ehhez képest ma már a maratonra készül és félmaratonokat fut az edzésterv részeként, mert rájött: a hegyen a jó kardió nélkülözhetetlen, felér egy életbiztosítással.

„Kész, ennyi volt” - Két másodperc a halál árnyékában

A hegymászás számára spirituális út, de a Manaszlun a legkeményebb valóság várt rá. A 2-es és 3-as tábor közötti szakaszon érte a baj.

Egy jégfal alatt álltam a ködben, amikor meghallottam a robajt. A visszhang miatt nem tudod, feléd jön-e a hó. Abban a két másodpercben lepergett előttem az életem. Furcsa érzés volt a fejemben és a gyomromban: kész, ennyi volt

– mesél halálközeli élményéről Xénia.