Életveszély a füstölgő vulkánon: A magyar hegymászónő titkos akciója

Erdélyi faluból indult, ma pedig ő az első magyar nő, aki feljutott a világ nyolcadik legmagasabb csúcsára, a 8163 méteres Manaszlu valódi főormára. Xénia gyerekként csendes, visszahúzódó kislány volt, aki lógott a tesiórákról, ma mégis oxigénpalack nélkül tervezi feszegetni az emberi határokat. Exkluzív interjúnkban mesélt lavináról, agyi ödémáról, fagyásról és a tiltott vulkánmászásról, aminek majdnem börtön lett a vége.
A kislány, aki lovon kereste a szabadságot
Xénia útja nem a hegyek között, hanem lóháton kezdődött. „Erdélyben nőttem fel, ott szinte kötelező tudni lovagolni, így én is megtanultam már gyerekként” – emlékszik vissza. Már 5-6 évesen könyörgött a szüleinek, hogy vigyék el, profi zsoké akart lenni, de a magassága és a súlya gátat szabott ennek. Később Magyarországra költöztek, ő pedig tovább álmodozott. Ráadásul újabb álmokat szőtt: hegymászó akart lenni, de akkor még ezt elérhetetlennek gondolta.
Ezeket a dolgokat nem szabad álomként kezelni, legalábbis elérhetetlen álomként, hanem igenis tenni kell a célokért és nem szabad elfelejteni azt, hogy gyermekként mit álmodtunk meg. Én mindig is szerettem volna - nem feltétlenül hegyet mászni, hanem - eljutni egzotikus helyekre és olyan helyekre, ahol nagyon kevesen jártak, megtapasztalni az ottani életet. Valahogy ez kötött engem össze a hegyekkel: a buddhizmus és a nepáli és tibeti kultúra szeretete. Innen jött a hegymászás gondolata
– emlékszik vissza a lány.
A legmeglepőbb azonban az, hogy Xénia világéletében gyűlölt sportolni. „Én annyira nem szerettem sportolni, hogy az hihetetlen! Állandóan kitaláltam mindenféle indokot, hogy elkéredzkedjek a tesióráról, főleg, amikor futásra került a sor, attól teljesen kész voltam” – vallotta be nevetve.
Ehhez képest ma már a maratonra készül és félmaratonokat fut az edzésterv részeként, mert rájött: a hegyen a jó kardió nélkülözhetetlen, felér egy életbiztosítással.
A hegymászás számára spirituális út, de a Manaszlun a legkeményebb valóság várt rá. A 2-es és 3-as tábor közötti szakaszon érte a baj.
Egy jégfal alatt álltam a ködben, amikor meghallottam a robajt. A visszhang miatt nem tudod, feléd jön-e a hó. Abban a két másodpercben lepergett előttem az életem. Furcsa érzés volt a fejemben és a gyomromban: kész, ennyi volt
– mesél halálközeli élményéről Xénia.
A lavina végül elkerülte, de a csúcs utáni ereszkedés még pokolibb volt. Fellépett nála a kezdeti agyi ödéma, a nagylábujja pedig súlyos fagyási sérülést szenvedett.
Kilenc órán át küzdöttem lefelé a 8200 méteres magasságból. Rengetegszer összeestem. Tudtam, hogy ott nincs mentés, senki nem fog helyettem lesétálni. Ha egy csomót rosszul kötök meg vagy véletlenül lekapcsolom magam a kötélről a zavarodottság miatt, több száz métert zuhanok, mint az a magyar honfitársunk, aki sajnos nemrég ott vesztette életét.
Xéniát végül helikopterrel sikerült kimenteni onnan, azonnal kórházba szállították. Kérdéses volt, hogy megmaradnak-e a lábujjai.
A bal lábamon majdnem hármas fokú fagyási sérüléseim voltak, a jobbon pedig két lábujjamon egyes, kettes fokú. Ha egy kicsit még tovább maradok a hidegben, lehet, most már nem lenne lábujjam. Az egyik lábujjam nem érzem, a többi szerencsére meggyógyult, de 2-3 hónap kellett hozzá.
Xénia élete Angliában sem pihenés. Három állásban hajt: üzletvezető menedzserként dolgozik, de baristaként, éttermi felszolgálóként és bárban is beugrik, kell a pénz a hobbijára és a felkészülésre. Ebben a hajtásban talált rá a szerelem egy brazil férfi személyében, aki okkal félti szerelmét.
Egy edzőteremben ismerkedtünk meg. Már az elején tisztáztam vele: figyelj, nem egy normális lánnyal kezdtél ki! Szerintem akkor még nem fogta fel. Most már fogja a fejét, hogy mibe ment bele, de már így járt. Nehéz neki, mert minden búcsúzáskor ott a gondolat: vajon látjuk-e még egymást?
– meséli Xénia.
A gyönyörű hegymászónak szinte semmi ideje nincs magára. Reggel 8-tól este 9-ig dolgozik, aztán edz, sokszor a párjával is csak a teremben tudnak együtt lenni.
Nincsenek kávézgatós barátnőim. Ha valaki találkozni akar velem, azt mondom: menjünk el túrázni, legyünk produktívak!
Xénia nemrég egy „nem túl legális” manővert is bevállalt: engedély nélkül megmászta a mexikói Popocatépetl vulkánt, ami 1994 óta zárva van a civilek előtt.
Nem volt túl legális akció és nem is túl veszélytelen, de megoldottuk... Ha elkapnak, börtön is lehetett volna belőle. Bokáig süllyedtünk a vulkáni hamuba, minden lépéssel csúsztunk vissza. Ötször akartam feladni, de végül felértünk a tetejére, 70-80 km/órás szélben. Tudomásom szerint magyar nő még nem járt ott
– számol be Xénia a különleges mászásról.
Történelmi rekordok :
Xénia rendkívül fontosnak tartja, hogy őszintén kommunikáljon a követőivel akik drukkolnak neki és ha csak gondolatban, de "elkísérik" az útjain. A Facebook-oldalán rendszeresen jelentkezik friss hírekkel, legyen szó edzésről, nehézségekről vagy sikerekről. Amikor a Manaszlu után fagyási sérülésekkel és agyi ödémával küzdött, utolsó posztjában így köszönte meg a szeretetet:
Köszönöm mindenkinek, aki támogatott bármilyen módon, köszönöm a kedves szavakat és hogy gondoltatok rám. Minden nehéz pillanatban ezek hajtottak előre. Hálás vagyok kedves barátomnak, Lakpànak, aki megmentette a lábam a fagyástól a halálzónában. De megcsináltuk! Hajrá Magyarország, hajrá Erdély!
Xénia őszintén vallott róla, hogy a saját erejéből, másodállásokból próbálja előteremteni a fedezetet a hegyekre, de a jövőbeli terveihez, mint a pótlólagos oxigén nélküli mászás, már elengedhetetlen lenne a szakmai és komolyabb anyagi támogatás.
„Nagyon remélem, hogy kapok szponzorációt. Sajnos ezeket a drága expedíciókat nem lehet a végtelenségig egyedül, barista és felszolgáló munkákból kifizetni.”
A következő célja már megvan: Nepálban a Dhaulagiri, a világ hetedik legmagasabb hegycsúcsa, ami 8167 méter. Az erdélyi magyar lány ismét bele akarja vésni a nevét a hegymászók történelmébe és ahogy szokta, természetesen viszi magával majd a magyar zászlót is.
Én nagyon szeretek spirituálisan belemerülni ebbe az egészbe, ez lelki utazás is számomra. És annyira szeretem hallgatni a Black Sabbath Planet Caravan című dalát! Amikor elmentem a Magas-Tátrába 17 évesen, akkor volt ez a dal a lejátszási listámon és egyszer csak előjött az emlék, hogy hallgattam, bámulva a csillagokat, körülvettek a hegyek és mágikus érzés kerített hatalmába, hallgatva ezt a dalt... ezt nehéz szavakba önteni.
Szeptemberben kiderül, hogy összejön-e az áhított expedíció, de addig is éjszakánként a Black Sabbath-ot hallgatva idézi fel a semmihez sem fogható, hegyek adta szabadság érzését.
Minden egyes alkalommal, amikor hegyet mászok vagy kint vagyok a természetben, ez számomra a kötelező dal, amit meg kell hallgatnom. Néha éjszaka, mert ugye, fönt az ember nem alszik túl jól. Nincs fényszennyezés, a csillagokat bámulva hallgatni ezt a dalt, ez egy annyira fantasztikus érzés, amiért megéri fölkelni és megéri létezni.
Azt mondja, ilyenkor nem is érdekli, hogy följut-e a csúcsra vagy sem, csak értékeli a pillanatot, azt, mennyire szerencsés. Nehéz visszajönnie a való világba, amikor több mint egy hónapot töltött a semmi közepén. Vissza a rohanó világba, a civilizációba. De újra és újra meghódítja a hegyeket, legyőzi a félelmeit és eltűnődik azon, hogy milyen sok mindenre képes az ember. Csak akarni kell.
