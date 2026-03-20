„Gyere mellém, kislányom!” – zokog az anya: ez volt a 15 éves lánya utolsó mondata a halála előtt

Bridlington környékén minden a felhőtlen kikapcsolódásról szólt volna. A 24 fős baráti és családi társaság – köztük 17 gyerekkel – a Valentin-napi hétvégét ünnepelte közös pizsamapartival, jakuzzizással és nagy vacsorákkal. Senki sem sejtette, hogy a bérelt üdülőhely egyik kis melléképülete, amit a gyerekek csak „férfibarlangnak” hívtak, halálos csapdává válik: a gyanú szerint ugyanis tragikus szén-monoxid-mérgezés oltotta ki a két fiatal életét az éjszaka folyamán.
A tragédia felfoghatatlan véletleneken múlt. Devon Bean, a gyászoló édesanya elárulta: az előző éjszaka még kilenc fiatal zsúfolódott össze a kis kabinban, de a végzetes estén valahogy úgy alakult, hogy csak a 15 éves Cherish és 18 éves barátja, Ethan maradtak ott ketten.
Az anyai megérzés azonban már akkor is jelzett. Devon kérlelte a lányát, hogy ne menjen át a különálló kis házba.
Még mielőtt mondta volna, hogy nem érzi jól magát, kértem, hogy aludjon velem az ágyamban. De Cherish csak annyit mondott: »Anya, mindjárt 16 éves vagyok, nem alhatok már veled«
– emlékezett vissza a megtört asszony.
Cherish nem sokkal a lefekvés előtt még bement a főépületbe a szüleihez. Fejfájásra panaszkodott, de mivel gyakran volt ilyen problémája, senki nem gyanakodott semmi rosszra. A lány és szerelme egy gyors „Jó éjt, szeretlek!” után indultak vissza a pár méterre lévő kabinba.
Reggel azonban hiába várták őket a reggelihez. A fiatal pár örökre elaludt, a gyanú szerint a csendes gyilkos, a szén-monoxid végzett velük.
Bármelyik pillanatban elcserélném velük az életemet. Fel sem lehet fogni azt a fájdalmat, amikor arra ébredsz, hogy nincs többé a gyereked. Összetört a szívünk
– mondta Devon.
Az édesanya szerint Cherish nemcsak a lánya, hanem a legjobb barátja is volt. Együtt dolgoztak, együtt ettek, saját „titkos nyelvük” volt. A lány a testvérei számára is a mindenséget jelentette: a 9 éves húga rajongott érte, a 2 éves öccse pedig el sem mozdult mellőle. Az iskolában is mindenki szerette, ő volt az, aki mindig kiállt a gyengébbekért és a bántalmazottak ellen.
Ethan, a szerelme, már szinte családtag volt. Két és fél éve alkottak egy párt, a szülők pedig már a közös jövőjüket tervezték.
Láttuk, mennyire imádják egymást. Kész tervük volt az életre, Ethan már a nagyapjával dolgozott. Olyanok voltak, mint én és a férjem fiatalon
– olvashatjuk a megtört anya szívbemarkoló sorait Mirror cikkében.
A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával négy férfit tartóztatott le az ügyben, akiket azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztek. Miközben a nyomozás folyik, Devonnak nemcsak a lányát, hanem a saját édesanyját is el kellett temetnie, aki egy hónapon belül követte unokáját a halálba.
Néha egy percre elfelejtem, mi történt, aztán újra arcul csap a valóság és órákig csak sírok. A családunk darabokra tört
– zárta szavait az anya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.