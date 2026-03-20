„Gyere mellém, kislányom!” – zokog az anya: ez volt a 15 éves lánya utolsó mondata a halála előtt

Bridlington környékén minden a felhőtlen kikapcsolódásról szólt volna. A 24 fős baráti és családi társaság – köztük 17 gyerekkel – a Valentin-napi hétvégét ünnepelte közös pizsamapartival, jakuzzizással és nagy vacsorákkal. Senki sem sejtette, hogy a bérelt üdülőhely egyik kis melléképülete, amit a gyerekek csak „férfibarlangnak” hívtak, halálos csapdává válik: a gyanú szerint ugyanis tragikus szén-monoxid-mérgezés oltotta ki a két fiatal életét az éjszaka folyamán.

Kilenc gyerek aludt ott az előző éjjel

A tragédia felfoghatatlan véletleneken múlt. Devon Bean, a gyászoló édesanya elárulta: az előző éjszaka még kilenc fiatal zsúfolódott össze a kis kabinban, de a végzetes estén valahogy úgy alakult, hogy csak a 15 éves Cherish és 18 éves barátja, Ethan maradtak ott ketten.

Az anyai megérzés azonban már akkor is jelzett. Devon kérlelte a lányát, hogy ne menjen át a különálló kis házba.

Még mielőtt mondta volna, hogy nem érzi jól magát, kértem, hogy aludjon velem az ágyamban. De Cherish csak annyit mondott: »Anya, mindjárt 16 éves vagyok, nem alhatok már veled«

– emlékezett vissza a megtört asszony.

Szén-monoxid-mérgezés végzett a fiatal párral

Cherish nem sokkal a lefekvés előtt még bement a főépületbe a szüleihez. Fejfájásra panaszkodott, de mivel gyakran volt ilyen problémája, senki nem gyanakodott semmi rosszra. A lány és szerelme egy gyors „Jó éjt, szeretlek!” után indultak vissza a pár méterre lévő kabinba.

Reggel azonban hiába várták őket a reggelihez. A fiatal pár örökre elaludt, a gyanú szerint a csendes gyilkos, a szén-monoxid végzett velük.

Bármelyik pillanatban elcserélném velük az életemet. Fel sem lehet fogni azt a fájdalmat, amikor arra ébredsz, hogy nincs többé a gyereked. Összetört a szívünk

– mondta Devon.

„Ő volt az életünk fénye”

Az édesanya szerint Cherish nemcsak a lánya, hanem a legjobb barátja is volt. Együtt dolgoztak, együtt ettek, saját „titkos nyelvük” volt. A lány a testvérei számára is a mindenséget jelentette: a 9 éves húga rajongott érte, a 2 éves öccse pedig el sem mozdult mellőle. Az iskolában is mindenki szerette, ő volt az, aki mindig kiállt a gyengébbekért és a bántalmazottak ellen.