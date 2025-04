Sárkányok háza: Péter szupertitkos megbízást kapott – fotók

Több mint húsz évet várt rá Farkas Péter, hogy élete fő művét elkészíthesse. A vizuális művész sok grandiózus installációt és szobrot készített már: a többi között a Stranger Things és a Last of us sorozatok szereplőit, vagy épp helyszínét is megelevenítette. Egy munkája viszont mind közül kiemelkedik – megalkotta a Sárkányok háza leghíresebb sárkánykoponyáját!

Magyar művész alkothatta meg a Sárkányok háza ikonikus csontvázát / Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

A Sárkányok háza miatt keresték

Aki vérbeli Trónok harca és Sárkányok háza rajongó tudja, hogy Westerost I. Aegon három sárkánnyal hódította meg. A sárkánykirály Balerion, a „Fekete Iszonyat” hátán repült – a fantasy történet szerint a valaha volt legnagyobb sárkányon. A Max mindkét sorozatban az óriás lénynek a koponyáját mutatta meg egy-egy jelenet erejéig, mégis mindenki emlékszik rá. Azt viszont kevesen tudják, hogy a magyar másolatát az ország egyik legnépszerűbb dekoratőre alkotta meg.

A 49 éves férfi gyerekkora óta vágyott rá, hogy egy film vagy sorozat miatt felkérjék. Az álma valóra vált! 2022 nyarán csörrent meg a telefonja, hogy a Max a Sárkányok háza akkor induló első évadjához nagy dobásra készül. A Trónok harca előzménysorozatának hazai bemutatóira Balerion sárkánykoponyáját akarták bemutatni.

Péter gyerekkori álma vált valóra a megbízással / Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

- Nem volt kérdés, hogy igent mondjak. Amikor a Trónok harcát néztem, már akkor jól esett volna, hogy egy sárkányt vagy tojást faraghassak. Látványos, figyelemfelkeltő installációt akartak. Én megcsináltam nekik! - mesélte büszkén a Borsnak Péter.

A Max szupertitkosan kezelte a megbízást. A művész egy titkos pdf-fájlt kapott, ami alapján a sorozatbéli sárkányfejet és egy sárkánytojást kellett elkészítsen.

- Személyesen hozták el nekem. Olyan látványelemek voltak benne, amik elképesztőek voltak! Minden szögből láthattam a koponya rajzát. Magamnak kellett kiszámítsam a pontos méretét, és 50 százalékkal kisebbet készítenem a sorozatbéli koponyához képest – fojtatta, kiemelve: a színminták is eltérőek voltak a sorozatbéli Balerionéhoz, hogy véletlenül se szivárogjon ki a Sárkányok házának gyártási kulisszatitkai.

A sárkány kisebb, mint a sorozatbéli testvére / Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

A férfi nehezített pályán mozgott, mert nem láthatta az előzetest és semmilyen részeletet a sorozatból.

Annyit árultak csak el, hogy a történetben ez a koponya megégett. Egy másik sárkány tüze égette, a húsa, mindene odalett. Ezt kellett visszaadjam.

– árulta el a dekoratőr.