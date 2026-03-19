Rejtélyes, maszkos betörő a kulcsfigurája minden idők legmocskosabb magyar sportbotrányának

Szinte egymás mellett állva, szó nélkül várakozott a Fővárosi Törvényszék folyosóján a sportlövő Sidi Péter és korábbi csapattársa, Péni István. A csütörtök reggel (március 19.) tartott előkészítő tárgyaláson, minden idők egyik legmocskosabb sportbotránya került terítékre. A vád szerint Sidi manipulálta csapattársa étrendkiegészítős tablettáit, hogy pozitív doppingtesztje legyen. Az ügyészség koholt bizonyíték szolgáltatásával elkövetett hamis váddal vádolja Sidit, aki megszólalt az ügyben.

Sportbotrányba keveredett a sportlövő Sidi Péter

2021 márciusában, az Újdelhiben tartott indiai sportlövő-világkupán, a háromfős magyar válogatott körül több botrány is kialakult. Először Péni István és Pekler Zalán volt az, akik közölték, hogy nem kívánnak egy csapatban lenni Sidi Péterrel, ugyanis szerintük szabálytalan puskát akart használni. Ha ez még nem lett volna elég, tovább fokozódott a feszültség, amikor ugyanezen a versenyen, Péni Istvánnak pozitív lett a doppingtesztje.

Mivel Péni kiállt az igaza mellett, miszerint csalás történhetett, kikérték a szálloda biztonsági kamerafelvételeit, amiből kiderült: jól gondolta, ugyanis egy ismeretlen, maszkot viselő személy 2021. március 18-án belopózott a férfi szobájába, ahol közel háromnegyed órát tölt el. Korábban Péni sajtókérdésekre elmondta, hogy a döntő éjjelén nagyon rosszul volt, hasmenés gyötörte, ekkor leállt az addig szedett táplálékkiegészítőkkel és vitaminokkal, és már kint feltűnt neki, hogy az egyik kapszula színe eltér a megszokottól. Aztán hazaérve ismét elkezdte szedni ezeket és újra hasonló tüneteket produkált. Itt már biztos volt benne, hogy csalás áldozata lett.

Mi látszik a kamera felvételein?

Tehát kikérték a kamerafelvételeket a szállodából, amin tisztán látszik, hogy Péni kilép édesapjával a szobájából 10 óra 19-kor, 10 óra 36-kor pedig belép a szobába egy ismeretlen férfi. Összesen 45 percet töltött bent. Az arcát maszkkal fedte el, ám Péni szerint így is felismerhető volt riválisa, Sidi Péter. Miután a budapesti doppinglabor bevizsgálta az Újdelhiben beszedett tablettáit, a furoszemid nevű vízhajtót mutatták ki, és Pénit felmentették a doppingvád alól, így ott lehetett a tokiói olimpián, Sidi viszont fegyelmi vétség miatt bukta a részvételt.