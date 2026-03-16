Ott voltunk Popey 45. szülinapján, ahol a fogaival húzott el egy kamiont!

A rendezvényen a család és a barátok körében nem volt hiány táncból, zenéből és finom ételekből, de a Bors munkatársai látták: Sinka Popey Zsolt már a következő kihíváson töri a fejét. Az ünneplés csúcspontjaként az orosházi legenda a foga közé kapott egy hatalmas kamiont, és úgy mozdította meg a monstrumot, mintha csak egy bevásárlókocsi lenne.

Popey az ország legerősebb embere a 45. születésnapját ünnepelte

A orosházi férfi az életét szentelte a lehetetlen legyőzésének. Eddig 69 rekord köthető a nevéhez, és aminek kereke van, azt ő már szinte mind elhúzta: a repertoárjában szerepelt már utasszállító repülőgép és harckocsi is. Most azonban élete eddigi legnagyobb dobására készül.

Popey a Dubaji sejk kérésére indul a sivatagba

A legfrissebb hírek szerint Popey nemzetközi vizekre – és sivatagi homokra – evez. A közeljövőben Dubajba utazik, de nem turistaként: egy kőgazdag sejk külön kérésére nem először mutatja meg a világnak, mire képes a magyar erő. A sivatagi metropoliszban egy repülőgépet fog elhúzni a fogaival, ami még az ő pályafutásában is mérföldkőnek számít.

Míg mások a gyertyákat fújják el, Popey inkább egy kamiont húzott el – természetesen a fogával.

Tripla Guinness-rekord Mezőtúron

Itthon is vár egy brutális nap az erőemberre. Popey elhatározta, hogy május 8.-án három új Guinness-rekordot állít fel egyetlen nap alatt. A helyszín a jól ismert Mezőtúr lesz, ahol tavaly egy adminisztrációs hiba miatt csúszott el a hitelesítés: az út dőlésszöge nem volt megfelelően igazolva.

Idén a helyszínre hívtam a Guinness emberét is, aki személyesen tanúsítja majd a sikeremet

– mondta magabiztosan a Borsnak Zsolt. A tervek szerint két sportmotort fog visszatartani, egy 20 tonnás kamiont húz el foggal, majd nyolc személyautót is megmozgat egyszerre.

A sok edzés és a 20 tonnás súlyok mellett azonban Popey egy egészen másfajta boldogságra is vágyik: bár az ereje emberfeletti, a szíve a családért dobog. Egy mondat erejéig azt is elárulta nekünk, hogy a gyermekvállalás most központi helyet foglal el az életében, és bízik benne, hogy az apaságban is olyan sikeres lesz, mint a tonnák elhúzásában.

Isten éltesse a 45 éves bajnokot, irány Dubaj!