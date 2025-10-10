A 66. világrekord felállítására készül Popey

Sinka "Popey" Zsolt neve egyet jelent a lehetetlen legyőzésével. Olyan sportoló, aki újra és újra bebizonyítja, hogy az emberi kitartás és erő valóban határtalan. Emberfeletti teljesítményeivel világrekordok sorát állította fel. Ha siker koronázza az erőember mostani erőfeszítését, akkor ez lesz a 66. világrekordja.

Az erőember számára nem létezik lehetetlen. Hat kamiont húzott el Popey., és ez volt a 65. világrekordja

Fotó: Faludi Koppány

Nagy a kihívás. Két motorkerékpárt fogok visszatartani puszta kézzel, legalább egy percen át, vagy amíg a gumik eldurrannak

– mondja Sinka Zsolt, aki már nagyon készül az október 25.-én megrendezendő eseményre, ahol ha sikerül a kihívás, akkor már Zsolt nevéhez 66 világrekord lesz köthető.

Popey már a következő kihívást keresi

Popey élete a kihívásokról szól. Keresi a lehetőségeket, hogy olyan dolgokat vigyen véghez, amit előtte még a világon senki sem csinált. Legutóbb június végén Mezőtúron hat kamiont húzott el a fogaival, és ezzel felállította a 65.világrekordját. Nehezen lehet találni olyan járművet, amit még Zsolt nem húzott el, és egyedi módszert használ az óriási súlyok mozgatására. A foga közé ragadja a kötelet, és semmi sem állhat az útjába.

Már több, mint tíz éve edzek a fogamra a nyak-, a hát- és a lábizmaimra. Pályafutásom során már egy 50 tonnás Airbus A320 típusú és egy 90 tonnás DHL Cargo repülőgépet, is elhúztam, amit egy 172 tonnás Boeing 747 Jumbo követett az Egyesült Arab Emírségekben

–mesél a pályafutásáról a férfi, aki legutóbb Mezőtúron döntötte meg egy egyiptomi erőember rekordját, és egy 18.130 kilós kamiont húzott el a fogaival. Miután végzett, és szusszant egy cseppet hat kamion akadt a fogára, ami 112.000 kg súlyú és 128 méter hosszú volt.

Nagyon várom a következő kihívás napját. Október 25.-én a Riz Levente Sport-és Rendezvényközpontban újabb olyan próbatétel vár rám, akit, még a világon senki sem csinált

–zárja a beszélgetést Popey, aki az emberi erőről, az akaratról, és a hihetetlen kitartásáról híres!