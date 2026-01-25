"Vágyom rá, hogy édesapa legyek" - Popey új rekordokra és családalapításra is készül

A lehetetlen legyőzésére szentelte az orosházi férfi az életét. Sinka Popey Zsolt már többször bebizonyította, hogy emberfeletti erővel bír, és eddig 67 rekordkísérlet felállítása köthető a nevéhez.

Aminek kereke van, azt Popey elhúzza

Fotó: Faludi Koppány

Aminek kereke van, azt Zsolt már elhúzta. A repertoárjában szerepelt már utasszállító repülőgép és harckocsi is. Mégis folyamatosan azon töri a fejét, hogy mi legyen a következő kihívás, amivel be tudja bizonyítani, hogy nem létezik számára lehetetlen.

Új Guinness-rekord felállítását tervezi Popey

Idén is nagy fába vágja a fejszéjét az erőember. Elhatározta, hogy három új Guinness-rekordot állít fel egy napon. A helyszín a régi lesz, de a kihívás az új. Mezőtúron tavaly már a fogára akadt egy közel húsz tonnást kamion, de a hitelesítésbe egy kis hiba csúszott. Az út dőlésszöge a rekord helyszínén csak 0.001 százalék lehet, amit hivatalos geodéziai méréssel kell bizonyítani.

A rekordkísérlet tavaly is sikerült, csak ezt a jegyzőkönyvet nem tudtam csatolni a beküldött videófelvételek és okiratok mellé. Így nem fogadták el. Idén ismét nekifutok, de most a helyszínre hívtam a Guinness emberét is, aki személyesen fogja végig kísérni az eseményeket, és még a helyszínen tanúsítja a rekordom hitelességét

-mondja magabiztosan Popey, aki idén egyszere három rekord felállítását tervezi.

Popey képes visszatartani két bivalyerős sportmotort is

Az esemény különlegessége az lesz, hogy megfejelem az összes eddigi rekordomat. Először két sportmotor erejével mérem össze magam, és azokat fogom visszatartani. Majd pedig egy közel húsz tonnás kamiont húzok el foggal öt méterre, és szeretném megdönteni ezzel az egyiptomi fiatalember néhány éve felállított rekordját. Végezetül pedig nyolc személyautó fog a fogam közé akadni

-folytatja Zsolt, akinek ha sikerül a mutatványa, akkor ez lesz az ötödik hitelesített Guinness-rekordja. A májusi esemény a rekordok felállítása után nem ér véget. Egy közeli vadászházban fog folytatódni egy zárt körű koktél partival, ahol a zenéről Newik, Hamvai P.G., Dj Junior és Bárány Attila fog gondoskodni.

A sok felkészülés és edzés mellett Popey nagyon nagy figyelmet szentel a családalapításra is. Nagyon vágyik rá, hogy édesapa legyen, ezért a gyermekvállalás került most központi helyre a sportoló életében. Az erőember bízik benne, hogy ebben is olyan sikeres lesz, mint a rekordok felállításában.