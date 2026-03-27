Kegyetlen kór bénította le a kétgyermekes apát: most saját kütyüi könnyítik meg az életét

Első alkalommal meglátogatni Andrew Herbert otthonát szürreális élmény lehet. Az 55 éves brit apuka ugyanis motoros neuronbetegségben (MND) szenved, egy életet korlátozó állapotban, amely a mozgást irányító idegeket támadja meg, végül bénulást okozva.

Feltaláló lett a motoros neuronbetegséggel élő apuka

A négy hálószobás ikerházban, Skiptonban a lámpák maguktól világítanak, a készülékek figyelmeztetés nélkül reagálnak, Andrew ágya pedig pontossággal állítja be magát.

Négy évvel ezelőtt diagnosztizálták Andrew-nál a betegséget. A technológiai szakértő az évek során egy összehangolt eszközrendszert hozott létre, hogy segítsen magának önállóbban élni 59 éves feleségével, Nicolával.

Andrew csaknem 100 érzékelő segítségével képes mindent irányítani anélkül, hogy egy ujját is megmozdítaná. Az eszközök a mozgást, a hőmérsékletet, a hangokat és a szokásokat figyelik - ez azt jelenti, hogy a ház reagál, mielőtt kérnie kellene. A hőmérséklet változására a paplan magától mozdul, a folyosón hallható léptekre felvillannak a lámpák; kint egy kamera észlel mozgást a kocsifelhajtón, és mozdulatok alapján felismeri, hogy ki érkezik.

Andrew-nak két gyermeke van Nicolától: a 27 éves Jonathan és a 26 éves Rebecca. Az apuka jelenleg nyaktól lefelé lebénult, kivéve a bal lábát, amellyel egy számítógépes egeret kezel, de mindezek ellenére képes beszélni.

Amikor a diagnózisát 2022 júniusában megkapta, hirtelen minden összeomlott:

A családom számára is nagyon lesújtó volt, mivel ismert volt a kimenetel, és hogy min kell majd keresztülmennem, valamint hogy ez hogyan fogja őket érinteni

- mondta.

Andrew felesége, Nicola Herbert szerint férje technológiai szakértelme sokkal több függetlenséget biztosított számára, mint amennyivel egyébként az állapota miatt rendelkezhetne.

Egyszerűen inspiráló, hogy milyen bátor volt, és hogy az idejét valóban céltudatos tevékenységekre fordította, ahelyett, hogy eltékozolta volna.

Andrew elmondta, hogy a technológiát nemcsak azért használja, hogy az élet egy kicsit kényelmesebb legyen - hanem azért is, hogy inspiráljon másokat, akik hasonló helyzetben vannak. (Express)