"Nem adom fel!" – traktor ütötte el, nyaktól lefelé lebénult a 18 éves Sándor

Kupás Sándor élete július 13-án, egy baleset következtében megváltozott.

– A Bözödön lakó családunk elment a híres Margit-búcsúra, a tőlünk 140 kilométerre lakó apósomékhoz – kezdi történetét Sándor édesapja, Gyula. A négy gyermek közül Sándor a legnagyobb, és úgy döntött, hogy otthon marad az állatokkal és vigyázni fog a gazdaságra.

Sándor bízik abban, hogy teljesen meggyógyul Fotó: Olvasói

A fiú elkezdte a feladatait végezni, közben beállt a traktor, és a mögötte levő vasláda közé. Utóbbit megpróbálta megemelni egy hidraulikus karral, de véletlenül Sándor nyaka beszorult a traktor kabinja és a láda közé. Így tört el a 4-5-6-os csigolyája és a gerincvelője.

Az egész baj alig egy perc alatt bekövetkezett. Sándor megkérte az édesapámat, hogy vigyen egy darab bálakötőt, és mire apám visszaért, a fiam már megsérült. Az volt a szerencse, hogy az édesapám régen traktorokkal dolgozott, ezért tudta, miként kell a kart kiengedni, hogy a láda visszaereszkedjen. Ha ez nem így lett volna, a gyermekem minden valószínűség szerint megfulladt volna

– mondta Gyula, Sándor édesapja.

Éppen arra járt egy fiatal pár. Amikor látták, mekkora a baj, szétfeszítették Sándor száját és kihúzták a nyelvét, hogy kapjon levegőt. Ők hívták a mentőket is. A fiút mentőhelikopterrel szállították marosvásárhelyi kórházba. Az apa természetesen odasietett,

Felkészült az apa arra, hogy a fia meghal

– Az ügyeletes orvos tájékoztatott, hogy ha a gyermekem műthető, van esélye az életben maradásra, de nem lehet operálni, nagy valószínűséggel elveszítjük. Borzasztó volt ezt hallani, de igyekeztem reménykedni. Mondogattam is magamban, hogy Sándor műthető, és így is lett – emlékezett vissza Gyula. Mint elmondta, Sándor gerincvelőjét felsértette egy csontszilánk, ráadásul a három törött csigolya összeszorult, ezáltal ödéma keletkezett. Az orvosoknak a gerincéből egy vérrögöt is el kellett távolítaniuk.

Az operáció után 10 nappal megmondták, hogy amennyiben Sándor életben marad, nagy valószínűséggel 90 százalékban lebénul. Hozzátették, fel kell készülnöm arra, hogy a fiam meghal. Gépekre kötötték, 24 napig lélegeztették. Később javult az állapota

– mondta Gyula.