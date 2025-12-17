Így állt bíróság elé Mackenzie Michalski gyilkosa

Elegánsan, ingben, kötött pulóverben, de kéz- és lábbilincsben lépett a bíróság elé a Mackenzie Michalski meggyilkolásával vádolt ír férfi, M. L. T. Ismeretes, tavaly novemberben egész Budapest összefogott, hogy megtalálja a rejtélyes módon eltűnt amerikai turistát, Mackenzie Michalskit. A fiatal ápolónő imádta Budapestet, többször is járt már hazánkban, aznap is egy kis kikapcsolódásra érkezett a magyar fővárosba. Egyik este azonban nyomtalanul eltűnt. Bár lélekszakadva kutattak utána, másnap érkezett a lesújtó hír: Kenzienek már csak a holttestét találták meg, a nőt meggyilkolták.

Mackenzie Michalskit egy ír férfi gyilkolta meg

Mackenzie gyilkosa így védekezik

Kiderült, hogy azon a szörnyű estén ismerkedett meg az akkor 37 éves ír férfivel, akivel először felmentek a férfi bérelt, belvárosi lakására, ahol annyira összemelegedtek, hogy intim viszonyba is kerültek. A férfi eközben végzett az amerikai nővel, akinek a holttestét ezután horrorfilmbe illő módon próbálta meg eltüntetni: a testet bőröndbe csomagolta, majd kocsiba tette, végül egy Balaton közeli településen elrejtette. A rendőröket viszont nem tudta átverni, már másnap kattant a bilincs a férfi csuklóján. Bár azóta is rácsok mögött vár sorsára, töretlenül állítja: nem történt gyilkosság, hanem egy szexuális játék torkollott tragédiába. Ezt viszont Kenzie családja egy pillanatra sem hitte el, édesanyja határozottan állította korábban: szerinte nincs szó balesetről, lánya brutális gyilkosság áldozata lett.

Az előkészítő tárgyalásra a tragikus sorsú nő egész családja ellátogatott: édesanyja, édesapja, testvére és unokatestvére is eljött, hogy megtegyék a legnehezebbet: a lányuk haláláért felelős férfi szemébe nézzenek. A család már a tárgyalás előtt a terem előtt állt, Mackenzie öccse összetört arccal meredt a bíróság ajtajára, ahogyan édesanyja és édesapja is. Egy nappal korábban már szívszorító megemlékezést is szerveztek: ekkor a Szabadság téren gyújtottak gyertyát Kenzie-ért.