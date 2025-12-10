"Hamarosan kiderül az igazság" – lánya gyilkosának üzent a Budapesten megölt Mackenzie Michalski anyukája

Már több mint egy éve tart annak az amerikai családnak a pokoljárása, akiktől tavaly novemberben, Budapesten vették el legféltettebb kincsüket, Mackenzie Michalskit. Ismeretes, a fiatal amerikai ápolónő rajongott Budapestért, tavaly is ezért érkezett hazánkba. Azonban egy belvárosi este után az amerikai turista nyomtalanul eltűnt, hamarosan pedig már a fél főváros őt kereste. Sajnos hiába: Mackenzie ekkor már nem élt, életét egy szintén hazánkban vendégeskedő, 37 éves ír férfi, L. T. M. vette el.

Mackenzie Michalskit 13 hónapja gyilkolta meg Budapesten egy ír férfi. Most fény derülhet az igazságra Fotó: facebook

Budapestre jön Mackenzie Michalski családja

Kiderült, hogy Kenzie aznap este ismerkedett meg későbbi gyilkosával, akivel csakhamar össze is melegedtek. Olyan közel kerültek egymáshoz, hogy Kenzie végül felment a férfi bérelt lakásába, ahol először intim viszonyba kerültek egymással, majd a férfi végzett Kenzie-vel. Az ír ezután mindent megtett azért, hogy megszabaduljon a meggyilkolt nő holttestétől: bőröndöt vásárolt, a holttestet belecsomagolta, majd levitte és kitette egy Balatonhoz közeli településen. A rendőrök azonban hamarosan elfogták és kihallgatták az ír férfit, aki elmondta, hogy valóban köze volt a nő halálához, az azonban szerinte nem gyilkosság, hanem tragikus szexbaleset volt. Mackenzie családja viszont egy szavát sem hiszi, azóta is állítják: brutális gyilkosság történt.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lányunk halála - az ellenkező állítások ellenére - sem volt véletlen. Szándékos és erőszakos gyilkosság volt

– szögezte le az eset után a nő édesanyja, Jill. Az édesanya és a család többi része a történtek óta romokban hever, a gyász mellett azonban mindent megtesznek, hogy életben tartsák Kenzie emlékét: megemlékeztek a születésnapjáról és emlékestet szerveztek a tiszteletére, míg ezen kívül Jill minden hónapban szívszorító üzentet küld lányának a mennyekbe. Most, lánya halálának 13. hófordulóján igencsak rejtélyesen, de kemény szavakkal üzent lánya rácsok mögött ülő gyilkosának is.

13 hónap nélküled, és még mindig szürreális rémálomnak tűnik

– írt összetörten Kenzie anyukája. Hozzátette, bár értelmetlen módon fosztották meg egyetlen lányától, hamarosan ki fog derülni az igazság:

Brutálisan és szándékosan meggyilkolva, a gyilkosod és mások által is megrágalmazva. Értelmetlenül elvéve mindenkitől, aki szeret téged. De hamarosan kiderül az igazság, amit a kezdetek óta tudunk

– szögezte le az édesanya. Hozzátette, nemsokára ők maguk is ismét Budapestre jönnek ezért:

Ebben a hónapban nemsokára Budapestre utazunk, hogy tanúi legyünk az igazságszolgáltatásnak a te nevedben - mert rövid, de elképesztő életed fontos és sokakra hatással volt. Mert szeretünk téged. Végtelenül. Mindig és mindörökké. A végtelenben és tovább

– zárta rejtélyes sorait az édesanya.