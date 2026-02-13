Mackenzie Michalskira kenne mindent a feltételezett gyilkosa

Vallomást tett a Fővárosi Törvényszéken az amerikai turistalány, Mackenzie Michalski megölésével vádolt M. L. T. A tárgyalás elején Fehér Szabolcs bíró megkérdezte a terheltet kísérő bv-alkalmazottakat, van-e akadálya annak, hogy levegyék a férfiről a bilincset, mire közölték, hogy lazíthatnak rajta. Ezt a bíró elrendelte, majd megkezdődött a tárgyalás érdemi része.
A vádlott a bíró felajánlására, hogy magától szeretné-e összefüggően elmondani, hogy mire emlékszik a 2024. novemberében történtekről, vagy inkább tegyen fel neki kérdéseket, az utóbbi lehetőséget választotta.
A tolmács segítségével kommunikáló férfi határozottan kijelentette, hogy nem ismeri el a bűnösségét. Kitart a korábbi állítása mellett, hogy nem akarta bántani Mackenzie-t, és mindent kifejezetten az ő kérésére tett.
Az ír férfi a bíró kérdésére válaszolva elmondta, úgy került hazánkba, hogy Európában utazgatott, és Budapestet is útba ejtette. A magyar főváros annyira megtetszett neki, hogy a tervezettnél tovább maradt. Az első szálláshelyén nem tudta meghosszabbítani a foglalását, ezért egy másikat kellett keresnie. Miután sikerült egy új lakást kivennie, vásárolt egy üveg whiskeyt, bement az egyik szórakozóhelyre. Ott sörözni kezdett, majd felfigyelt egy padon ülő, gyönyörű hölgyre. Ő volt Mackenzie Michalski.
A bíró azt firtatta, honnan tudta a vádlott, hogy a hölggyel tud majd angolul beszélni. Kiderült, hogy erről fogalma sem volt, egyszerűen odament a lányhoz, aki értette, mit mond neki. Hamar szimpatikusak lettek egymásnak. A férfi pedig szívesen fizetett néhány kör italt.
Mackenzie a találkozásunkkor nem tűnt ittasnak, de jól érezte magát. Még a Szimplában megittunk mindketten háromszor fél liter sört. A beszélgetés közben megtudtam, hogy Mackenzie ápolóként dolgozik, de a tudása egy ápoló és egy orvos között van, valamint lelkesedik a középkori történelemért és a romantikus irodalom rajongója
– emlékezett vissza a vádlott.
M. L. T. azt nem tudta felidézni, hogy körülbelül mennyi időt töltöttek a szórakozóhelyen, de azt igen, hogy már ott erős vonzalom alakult ki közöttük, ezért csókolózni kezdtek és megfogták egymás kezét. Később átmentek egy másik belvárosi szórakozóhelyre, és ott is ittak egy keveset. A lánynak a zene nem nyerte el a tetszését. Egy kicsit tanakodtak, hogy átmenjenek-e egy másik helyre, mire a férfi felvetette, hogy nála is folytathatják az éjszakát. Mackenzie ebbe beleegyezett, majd mintegy 10 perces sétát követően a lakásán kötöttek ki.
Hogy az ingatlanban pontosan mik történtek a férfi emlékei szerint, azt nem tudhattuk meg, mert a bíró erkölcsi okokra hivatkozva a részletek kifejtésének idejére zárt tárgyalást rendelt el.
Az ügyészség szerint M. L. T. az intim együttlét során a lányt megfojtotta. A férfi azzal védekezik, hogy maga Mackenzie kérte, amit az ágyban tettek. A vádlott azt állítja, nem kívánta Mackenzie halálát, és csupán azért vitte el a holttestet egy bérelt autóval egy Balaton-környéki erdős részre eltüntetni, mert tartott a felelősségre vonástól.
Az eredeti tervek szerint a mai tárgyaláson igazságügyi szakértőket is meghallgattak volna, de ez az idő elhúzódása miatt elmaradt.
Magyar György, a vádlott védője indítványozta, hogy a bíróság szüntesse meg a férfi letartóztatását és rendelje el a bűnügyi felügyeletét, tartózkodási helyét pedig jelölje ki abban az ingatlanban, amit a családja kifejezetten erre a célra vásárolt. Hozzátette: a család segítségével 20 millió forintos óvadékot is felajánlanak, valamint a férfi a nyomkövető viselését is vállalja. Az ügyvéd azzal folytatta az érvelését, hogy a börtönkörülmények és a nyelvi nehézségek is nehezítik a férfi védekezését.
Az ügyészség az indítvány elutasítását kérte. A bíróság a bűnügyi felügyelet elrendeléséről a tárgyaláson kívül dönt majd.
