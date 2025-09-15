„A mi leukémiás hercegnőnk” – A 4 éves Bogi már 1 éve küzd az életéért

Felnőtteket megszégyenítő erővel vívja a leukémia ellen a csatáját a mindössze 4 éves Boglárka. A súlyos betegség nagyon megviselte a szegeden élő kislányt. A kezelések végével emiatt csak szigorú feltételekhez kötötten térhetett csak haza. Családjának ki kellett alakítania nemcsak egy nyugodt légkört, de egy steril szobát is. Hogy Boglárka hazatérhessen a szeretteihez egész mezőhegyes összefogott – írja a BEOL.

Bogi leukémia ellen küzd, de így is ragyog / Fotó: BEOL - Facebook

A leukémia Boglárka immunrendszerét legyengítette

A vármegyei portál megható cikkéből kiderült, Bogit 2024 novemberében diagnosztizálták leukémiával. De ez még nem minden, ugyanis édesanyja sem örvend a legjobb egészségnek, neki is műtétre van szüksége.

Így nem elég, hogy teljes bizonytalanságban kényszerülnek élni, de még a kevéske pénzüket is elvitte a kezelés, utazás és mindennapi kiadások. Mindezek tetejébe korábbi hódmezővásárhelyi otthonukból menniük is kellett, végül az anyuka testvéréhez, mezőhegyesre költöztek.

A leukémiás gyermek kemoterápiás kezelése ugyan már a végéhez ért. A gyógyulása még nem teljes, hosszú út áll előtte, ami sajnálatos módon fájdalommal is jár. Édesanyjával és nagybátyjával innentől kezdve Mezőhegyesen fog élni Bogi, majd onnan fog feljárni Szegedre a kontroll vizsgálatokra és egyéb kórházi beavatkozásra.

Ezért is elmondhatatlanul hálás a váratlan segítségért Bogi családja.

„Ezúton szeretnénk szívből kifejezni hálánkat és köszönetünket mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal, támogatásukkal és segítségükkel mellettünk álltak a nehéz időszakban. (…) Külön hálával tartozunk mindazoknak, akik segítettek és mellettünk álltak és segítettek Boginak, a mi leukémiás hercegnőknek Az önök segítsége, szeretete és embersége felbecsülhetetlen. Az önök áldozatos munkája és jó szíve példát mutat mindannyiunk számára” – írta a beteg kislány hozzátartozója, Kubik Lászó egy mezőhegyesi csoportban.