„A mi leukémiás hercegnőnk” – A 4 éves Bogi már 1 éve küzd az életéért

Felnőtteket megszégyenítő erővel vívja a leukémia ellen a csatáját a mindössze 4 éves Boglárka. A súlyos betegség nagyon megviselte a szegeden élő kislányt. A kezelések végével emiatt csak szigorú feltételekhez kötötten térhetett csak haza. Családjának ki kellett alakítania nemcsak egy nyugodt légkört, de egy steril szobát is. Hogy Boglárka hazatérhessen a szeretteihez egész mezőhegyes összefogott – írja a BEOL.
A vármegyei portál megható cikkéből kiderült, Bogit 2024 novemberében diagnosztizálták leukémiával. De ez még nem minden, ugyanis édesanyja sem örvend a legjobb egészségnek, neki is műtétre van szüksége.
Így nem elég, hogy teljes bizonytalanságban kényszerülnek élni, de még a kevéske pénzüket is elvitte a kezelés, utazás és mindennapi kiadások. Mindezek tetejébe korábbi hódmezővásárhelyi otthonukból menniük is kellett, végül az anyuka testvéréhez, mezőhegyesre költöztek.
A leukémiás gyermek kemoterápiás kezelése ugyan már a végéhez ért. A gyógyulása még nem teljes, hosszú út áll előtte, ami sajnálatos módon fájdalommal is jár. Édesanyjával és nagybátyjával innentől kezdve Mezőhegyesen fog élni Bogi, majd onnan fog feljárni Szegedre a kontroll vizsgálatokra és egyéb kórházi beavatkozásra.
Ezért is elmondhatatlanul hálás a váratlan segítségért Bogi családja.
„Ezúton szeretnénk szívből kifejezni hálánkat és köszönetünket mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal, támogatásukkal és segítségükkel mellettünk álltak a nehéz időszakban. (…) Külön hálával tartozunk mindazoknak, akik segítettek és mellettünk álltak és segítettek Boginak, a mi leukémiás hercegnőknek Az önök segítsége, szeretete és embersége felbecsülhetetlen. Az önök áldozatos munkája és jó szíve példát mutat mindannyiunk számára” – írta a beteg kislány hozzátartozója, Kubik Lászó egy mezőhegyesi csoportban.
A leukémia, más néven fehérvérűség vagy vérrák a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése, melyre a vérképzésben részt vevő csontvelői sejtek kontrollálatlan szaporodása jellemző. A keletkező tumorsejtek, melyek sokszor éretlen előalakok (ún. blasztok), kiszorítják a normális vérképző sejteket, és megjelennek a vérben kóros fehérvérsejtszám-emelkedést okozva. A leukémia nem egy konkrét betegséget jelöl, hanem több, klinikailag jól elkülöníthető kórképet foglal magában. A leukémiák a hematológiai neopláziák közé sorolhatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.