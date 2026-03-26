"Nem igaz, hogy az idő minden sebet begyógyít" – Níla szülei 5 éve vesztették el kislányukat, azóta más beteg gyerekeken segítenek

Szász Níla 2011. augusztus 30-án született. Nevének jelentése másokat maga elé helyező, és Níla pontosan ilyen volt. Bármije volt, azt megosztotta másokkal. Ha látott a kórházban szomorkodni egy kisgyereket, azonnal odament és megpróbálta felvidítani. Níla már egészen kiskora óta tudta mit jelent a betegség és a fájdalom. Mindössze kétéves volt, amikor Wilms tumort diagnosztizáltak nála, ami egy rosszindulatú vesedaganat típus. A betegséget sikerült leküzdenie a kislánynak, úgy tűnt minden a helyére kerül és Níla végre élheti a kisiskolások gondtalan mindennapjait. Az élet azonban közbeszólt, a kislány állapota rohamosan romlani kezdett, majd jött a lesújtó diagnózis: leukémia. A rákos sejtek addigre már olyan mértékben mutálódtak, hogy megtámadták a kislány szívét, a veséjét, a máját és a teljes érhálózatát is. 2021. január 2-án a betegség végül erősebbnek bizonyult, Níla pedig az angyalok közé távozott.

2017-ben egy átlagosnak induló iskolai napon Níla hatalmas fájdalmakkal ébredt. Ekkor derült ki, hogy a tünetek mögött leukémia áll

"Nem igaz, hogy az idő minden sebet begyógyít"

Hiába telt el már öt év Hajni és Zoli fájdalma nem enyhül, mint fogalmaztak, vannak sebek, amiket az idő sem gyógyít be. A kislány szobája a mai napig érintetlen, kiságya, amit az utolsó időkben átvittek a szülői hálóba, ugyanúgy ott áll, benne Níla fényképével és egy, az édesapja által készíttetett márvány szívvel. Ez a márványból készült szív épp annyi kiló, mint amennyi Níla is volt a halálakor. A szülők úgy érzik kislányuk a mai napig ott van a közelükben.

Mi a mai napig beszélünk hozzá, és nagyon sokszor kapunk tőle különböző jeleket. Például van egy kis játék kaméleon, amit ha megmozdítasz, zenél. Elképesztő, de többször előfordult már, hogyha valami olyasmiről beszéltünk, akkor teljesen magától megszólalt. Akár éjjel is elkezd világítani, zenélni. Aztán volt olyan is, hogy még Níla kapott egy ilyen kis világító pálcikát, ami egy ideje már nem működött. Azt hittem az elem is rég lemerült. Aztán múltkor, amikor bementem a szobájába, elkezdett világítani. Azóta azt is átvittük az ágyába

– mesélte lapunknak Hajni.

Nílának szülei megígérték, hogy amint meggyógyul, életre hívják az alapítványt. Erre azonban sajnos már soha nem került sor

A leukémia elleni harc során Níla eldöntötte: segíteni szeretne betegtársain

A szülőkben a kislányuk elvesztése óta a Níla a Daganatos Gyermekekért Alapítvány tartja a lelket, amellyel az évek során rengeteg beteg kisgyereknek tudtak már segíteni. Az egyik első pártfogolt Níla korábbi betegtársa, Lilla volt. A lányokat együtt kezelték egy időben a pécsi gyermekonkológián, azonban Níla halála után nem sokkal a másik kislány állapota is romlani kezdett. Az volt a vágya, hogy eljusson egy külföldi vidámparkba, amit Hajni és Zoli egy ott dolgozó hölggyel összefogva meg is szervezett a kislánynak. Ez óriási öröm volt Lilla számára, aki pár héttel később maga is az angyalok közé távozott.