"Teljesen magába fordult" – már kétszer legyőzte a halálos kórt, ám újabb harc vár a 9 éves Mirikére

A 9 éves Mirella két éves kora óta küzd a rosszindulatú vesedaganattal és áttéteivel. Azóta már kétszer végigcsinálta a kemoterápiát, ám a halálos betegség újra megtámadta, immár harmadjára. A család teljesen kétségbe van esve és a kislány is teljesen feladta a reményt.

Mirella már kétszer győzedelmeskedett a daganat fölött Fotó: Facebook

Még három éves sem volt, amikor a szeme fölött duzzanat nőtt, ami miatt azonnal orvoshoz vittük. Mindenki úgy vélte, hogy véletlenül megüthette, viszont nem múlt el, ezért kértük a további vizsgálatokat. Végül a debreceni gyermekonkológiára kerültünk. Itt kaptuk meg a diagnózist: IV. stádiumos Wilms tumor, áttétekkel

– részletezte a kislány édesanyja, Anikó.

Mirella még egy veseeltávolító műtéten is átesett, és a környező nyirokcsomókat is eltávolították. Folyamatosan kapta a kemoterápiás kezeléseket, ám ennek ellenére csont és tüdőáttétet is találtak a kislánynál. Ezek miatt a diagnózist vese világos sejtes szarkómára módosították. Egy év múlva a hasi ultrahang visszafejlődést, azaz javulást mutatott, de a csontokban megmaradt az áttét.

– Tisztán emlékszem, 2018 április közepén volt az utolsó kemoterápiás kezelése. Jártunk folyamatos ellenőrzésekre, nem volt daganat aktivitás. Négy évvel később nagyon fájt a lába, újból kivizsgálták Mirikét és akkor kiderült, nem csak az eddigi csigolyákba, hanem a továbbiakba is tovább terjedt a daganat, valamint a csípő ízületekbe is – folytatta.

Így Mirellának ismét kemoterápiás kezelésre volt szüksége, majd az ismételt PET-CT vizsgálat eredményei alapján befejezte a kezeléseket.

Így tudsz segíteni Mirellán Fotó: Facebook

– A következő évben, 2023 nyarán combnyak törése volt, majd októberig gipszet hordott. Alig telt el egy nyugodtabb időszak, sajnos a betegsége harmadjára is jelentkezett. A fején és nyakán ismét duzzanat nőtt decemberre. A kulcscsontnál és koponyában találtak daganatot, az összes eddigi daganata a tüdejében, combnyakában és a csigolyáiban kiújult, és a gerinccsatornán belül is terjedt – sorolta.

A lágyékhajlatában az elváltozás a combcsont artériáit és idegeit is nyomja, ami hatalmas fájdalmat okoz a kislánynak. Jelenleg sem tud járni, sem állni, egyedül a karjait tudja használni. Most is kapja a kemoterápiás kezeléseket.

Nem hozzáférhetőek a daganatai, tehát műtéti úton nem lehet azokat eltávolítani. A kemoterápiák nagyon megviselik a szervezetét. Amikor harmadjára is kiderült, hogy ismét meg kell küzdenie Mirikének a betegségével, teljesen magába fordult, három hétig nem szólalt meg, senkivel sem kommunikált.

– árulta el.

A családot is nagyon megviseli a fennálló helyzet, nem csak lelkileg, hanem anyagilag is. Miközben Mirella édesanyjával kórházban fekszik, édesapjának fel kellett mondania a munkahelyén, ugyanis ő van otthon a kislány két nagyobb testvérével. Mindezek ellenére mindent megtesznek azért, hogy mindent meg tudjanak adni Mirikének, ami a gyógyulásához szükséges.