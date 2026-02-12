35 éves felesége adta a legjobb születésnapi ajándékot: 70 évesen lett apuka a nyugdíjas férfi

Egy 35 év korkülönbséggel élő pár ugyanazon a napon ünnepelhette fiuk születését, amikor az édesapa betöltötte 70. születésnapját.

Nem zavarja őket a korkülönbség: feleannyi idős feleségétől született gyermeke a 70 éves Roy-nak (fotó: Facebook)

A 35 éves Glenda 2025. július 6-án adott életet közös gyermeküknek, éppen férje, a 70 éves Roy születésnapján. A pár 2020-ban ismerkedett meg, amikor Glenda tanácsot kért Roytól, aki egy ingatlan- és biztosítótársaság tulajdonosa, saját biztosítási vállalkozásának elindításához.

Mindketten azonnal érezték, hogy különleges kapcsolat alakul közöttük. Roy nem habozott: már aznap vacsorára hívta Glendát, és a hosszú, mély beszélgetést követően a következő héten még négyszer találkoztak. Két hónappal később hivatalosan is egy pár lettek, majd Roy 2022 Valentin-napján, egy romantikus vacsora keretében megkérte szerelme kezét.

2022. július 27-én, egy meghitt ceremónián, mindössze húsz vendég jelenlétében kötötték össze az életüket. Mivel családalapításra vágytak, 2022 szeptemberében belevágtak a lombikbébiprogramba. Glenda végül a harmadik lombikkezelés során, 2024 decemberében esett teherbe.

35 év korkülönbség mellett is boldogok

Fiuk a Roy Briley III nevet kapta, és ő Roy kilencedik gyermeke, mivel a férfinak két korábbi házasságából nyolc gyermeke született. Glenda két vetélésen is átesett, így mindketten rendkívül hálásak és boldogok a kisfiuk érkezése miatt.

Roy elmondása szerint felelősséget érez azért, hogy felesége és kisfia érdekében a lehető legegészségesebb életet élje. Hetente hatszor futópadon edz, három-négy alkalommal jár edzőterembe, és 2022 óta kizárólag vizet iszik.

Glenda 29 éves volt, amikor megismerkedtek, és kapcsolatukat sokan kritizálták az interneten, ez azonban nem különösebben hatotta meg őket.

Mindig azt mondom az embereknek, hogy Roy és köztem több a hasonlóság, mint a különbség

- fogalmazott.

Elmondásuk szerint mindketten szorgalmasak és céltudatosak, köztük pedig megmagyarázhatatlan vonzalom alakult ki. Bár a közösségi médiában sokan pozitívan reagálnak a kapcsolatukra, negatív kommentekkel is találkoznak - fiatal nő azonban ezeket igyekszik figyelmen kívül hagyni.