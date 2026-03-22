Pár hetes korában derült ki, hogy nem hall a kislány – évekkel később a húgával ugyanez történt

Két kislánynál is hallásproblémát diagnosztizáltak a születésük után, ám a család mégsem tragédiaként tekint a helyzetre. Az édesanyjuk szerint inkább szerencsések, hogy segítséget kapnak.

A kislány és testvére is ugyanabban a betegségben szenved

Elle Girardi első lánya, Charli mindössze kétnapos volt, amikor nem ment át a kórházban végzett újszülött-kori hallásszűrésen. Az édesanya a People-nek elmondta, hogy kéthetes korában már beutalót kaptak a Sydney-i Gyermekkórházba egy részletes hallásvizsgálatra.

A ma ötéves Charlinál végül szenzorineurális hallásvesztést állapítottak meg. Ez a belső fül károsodásával járó állapot, amely a Cleveland Clinic szerint a legtöbb esetben maradandó. Girardi felidézte, mennyire megrázta a diagnózis. Egy alkalommal azonban egy hallásközpont várótermében egy másik édesanya megszólította, akinek tinédzser fia hallókészüléket viselt. A nő megnyugtatta: minden rendben lesz.

Két évvel később megszületett a család második gyermeke, Frankie. A hallásszűrésen ő sem ment át. Később nála auditív neuropátiát diagnosztizáltak. A Cincinnati Gyermekkórház szerint ez olyan rendellenesség, amikor a fül érzékeli a hangot, de a hanginformáció továbbítása az agy felé nem működik megfelelően.

Az édesanya szerint Frankie másképp reagált a hangokra, mint a nővére. Úgy tűnt, hall, de nem mindig következetesen. Sokáig például a saját nevére sem reagált. A helyzet akkor változott meg, amikor cochleáris implantátumot kapott. Az édesanya szerint a kislány korábban frusztrált volt a hallókészülék miatt, az implantátum után viszont megnyugodott, és elkezdte élvezni a hangokat.

Közben Charli hallása romlott: egy 2025-ös vizsgálat kimutatta, hogy a jobb fülére teljesen elveszítette a hallását, ezért ő is cochleáris implantátumot kapott. Amikor a műtét után felébredt, azt mondta:

Most már olyan vagyok, mint Frankie.

A kislány ma egy implantátumot és egy hallókészüléket visel. Édesanyja szerint rendkívül magabiztos: ha például egy családi vacsorán túl nagy a zaj, udvariasan megkéri a többieket, hogy ne beszéljenek egyszerre.