Pár hetes korában derült ki, hogy nem hall a kislány – évekkel később a húgával ugyanez történt

kislányok
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 16:30
sikethallás
Az anya sem hitte el. Mindkét kislány elveszítette a hallását.

Két kislánynál is hallásproblémát diagnosztizáltak a születésük után, ám a család mégsem tragédiaként tekint a helyzetre. Az édesanyjuk szerint inkább szerencsések, hogy segítséget kapnak.

Elvesztette a hallását a két kislány.
Illusztráció: PeopleImages /  Shutterstock 

A kislány és testvére is ugyanabban a betegségben szenved

Elle Girardi első lánya, Charli mindössze kétnapos volt, amikor nem ment át a kórházban végzett újszülött-kori hallásszűrésen. Az édesanya a People-nek elmondta, hogy kéthetes korában már beutalót kaptak a Sydney-i Gyermekkórházba egy részletes hallásvizsgálatra.

A ma ötéves Charlinál végül szenzorineurális hallásvesztést állapítottak meg. Ez a belső fül károsodásával járó állapot, amely a Cleveland Clinic szerint a legtöbb esetben maradandó. Girardi felidézte, mennyire megrázta a diagnózis. Egy alkalommal azonban egy hallásközpont várótermében egy másik édesanya megszólította, akinek tinédzser fia hallókészüléket viselt. A nő megnyugtatta: minden rendben lesz.

Két évvel később megszületett a család második gyermeke, Frankie. A hallásszűrésen ő sem ment át. Később nála auditív neuropátiát diagnosztizáltak. A Cincinnati Gyermekkórház szerint ez olyan rendellenesség, amikor a fül érzékeli a hangot, de a hanginformáció továbbítása az agy felé nem működik megfelelően.

Az édesanya szerint Frankie másképp reagált a hangokra, mint a nővére. Úgy tűnt, hall, de nem mindig következetesen. Sokáig például a saját nevére sem reagált. A helyzet akkor változott meg, amikor cochleáris implantátumot kapott. Az édesanya szerint a kislány korábban frusztrált volt a hallókészülék miatt, az implantátum után viszont megnyugodott, és elkezdte élvezni a hangokat.

Közben Charli hallása romlott: egy 2025-ös vizsgálat kimutatta, hogy a jobb fülére teljesen elveszítette a hallását, ezért ő is cochleáris implantátumot kapott. Amikor a műtét után felébredt, azt mondta: 

Most már olyan vagyok, mint Frankie.

A kislány ma egy implantátumot és egy hallókészüléket visel. Édesanyja szerint rendkívül magabiztos: ha például egy családi vacsorán túl nagy a zaj, udvariasan megkéri a többieket, hogy ne beszéljenek egyszerre.

A család a Hearing Australia szervezettől is segítséget kapott. Az édesanya szerint azonban a legfontosabb, hogy a kislányai boldogok.

Ha ez a legnagyobb kihívás az életünkben, akkor szerencsések vagyunk

 – mondta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
