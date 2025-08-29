"Elveszítettem önmagam" - 15 évig növekedett a daganat egy egészséges nő fejében

Egy fiatal, egészséges nő osztotta meg megdöbbentő történetét, miután kiderült, hogy 15 éven keresztül egy agydaganattal élt anélkül, hogy tudott volna róla. A bostoni Nicole Cutler 22 éves volt, amikor Kaliforniából Bostonba repült vissza, és hirtelen elveszítette a hallását a jobb fülére. A ma 28 éves, pénzügyi területen dolgozó nő azonnal időpontot foglalt egy hallásvizsgálatra, amikor a hallása nem tért vissza. Az audiológus további vizsgálatokra küldte.
A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy egy „avokádó méretű” daganat nőtt a fejében, amelyről az orvosok úgy vélték, hogy legalább 15 éve fejlődik. Nicole azóta évekig tartó megterhelő műtéteken, sugárkezelésen, valamint beszéd- és mozgásterápián esett át. Még most is rendszeresen MRI-vizsgálatokra jár, hogy ellenőrizzék: a daganat nem növekedett-e tovább.
„Amikor közölték velem, hogy agydaganatom van, az életem legfélelmetesebb pillanata volt. Az egész testem leblokkolt. Ez a legijesztőbb dolog, amit el lehet képzelni, főleg, ha valaki 22 éves” – emlékezett vissza. „A daganat 15 éven át növekedett a fejemben. Mindig ügyetlen voltam, eltörtem csontokat, szédültem, és fokozatosan elveszítettem a hallásomat – így már minden értelmet nyer” - olvasható a Daily Mail cikkében.
Nicole első műtétjére 2021 júliusában került sor, amely során a daganat felét eltávolították. Az operáció azonban súlyos következményekkel járt: hat hónapon keresztül részlegesen lebénult a teste jobb oldala, nem tudott járni, és a jobb karját sem tudta mozgatni. „Elvesztettem az egyensúlyomat, egy ideig nem tudtam járni. A jobb kezem mozgásfunkciója megszűnt, és az arcom jobb oldala lebénult fél évre” – mondta Nicole. Később rehabilitációra járt, ahol arc-, beszéd- és fizikoterápián vett részt, hogy visszanyerje a mozgását.
A szövettani vizsgálat kimutatta, hogy Nicole nagy méretű akusztikus neurómában szenvedett. Ez egy ritka típusú agydaganat, amely 100 000 emberből körülbelül kettőt érint a Brit Akusztikus Neuróma Szövetség szerint. A daganat általában lassan növekszik, nem terjed más szervekre, de ritka esetekben halálos lehet, ha az agyban életveszélyes folyadékfelhalmozódást, úgynevezett hydrocephalust okoz.
A tünetei közé tartozik a fáradtság, a szédülés, a fejfájás, az egyoldali süketség, a fülzúgás, az egyensúlyzavar és az arc gyengesége vagy bénulása. Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata szerint leggyakrabban 30 és 60 év közötti felnőtteknél jelentkezik.
2024 augusztusában Nicole arcideg-átültetésen esett át: az orvosok eltávolítottak a bal lábából és talpából egy ideget, majd az arcába ültették át, hogy helyreállítsák a mosolyát. „Ez azt jelentette, hogy újra meg kellett tanulnom járni – ezúttal új korlátokkal. Arc-terápiára kellett járnom, de teljesen új mosolyt kaptam” – mesélte. Nicole-t azóta is folyamatosan figyelik rendszeres MRI-vizsgálatokkal.
Első műtétje után Nicole elhatározta, hogy lefutja a világ hat nagy maratonját az agydaganat-tudatosság érdekében. Eddig teljesítette a bostoni, a londoni, a chicagói és a New York-i maratont, és szeptemberben tervezi a berlinit, hogy pénzt gyűjtsön az Agydaganat Alapítványnak. „Lehet, hogy soha nem kapom vissza teljesen a mosolyomat, de megtanultam szívből mosolyogni. Minden egyes beavatkozással, minden lefutott mérfölddel és minden pillanattal apránként visszaszerzem, amit elveszítettem” – mondta. „Ez az út kegyetlen volt. Testileg, lelkileg és érzelmileg is elveszítettem részeket önmagamból, de közben valami mélyebbet találtam: erőt, célt és egy erős közösséget.”
