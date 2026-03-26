Férjével együtt rabolták el és verték meg az influenszert – most kiderült, hogy ő maga szervezte meg az egészet

A híres influenszert, Monniky Fragát, kedden hajnalban tartóztatták le, közel egy évvel az állítólagos emberrablás után.

Saját rablását tervezte meg az influenszer (Illusztráció: Pexels)

Kik rabolták el az influenszert?

Fraga tavaly áprilisban vallott a rémisztő esetről több mint 48 000 követőjének: állítása szerint három fegyveres férfi támadt rá és férjére, Lucasra otthonuk előtt, a brazíliai Igarassuban. Videójában elmesélte, hogy a banda azzal fenyegette őket, hogy megkínozzák őket, hacsak nem fizetnek váltságdíjat - Lucast megverték, miközben átadták a holmijukat.

Elmondása szerint a párost ezután egy erdős területre vonszolták, órákig fogva tartották, és csak akkor engedték szabadon, miután átadták a pénzt. Könnyes szemmel mondta rajongóinak:

Órákat töltöttem az erdőben. Nem tudtam, hogy túlélem-e. Volt ott egy folyó és végig arra gondoltam, hogy megölnek, oda dobnak, és soha többé nem látok senkit. Csak a gyerekeimre tudtam gondolni.

A horrortörténet azonban a rendőrség szerint teljes kitaláció volt. A nyomozók úgy vélik, hogy az egész egy kísérlet volt a követők növelésére, és Fraga örömmel fogadta a törődést és aggodalmat amelyet a történet elmesélése után kapott.

Cley Anderson nyomozó így nyilatkozott:

A nyomozás előrehaladtával egyre több jelre bukkantunk, hogy az állítólagos váltságdíjért elkövetett emberrablás valójában nem más, mint egy összeesküvés volt a feltételezett áldozat és az egyik elkövető között.

A rendőrségi akció során 30 rendőr tört be egy házba, majd két személyt is letartóztattak, és átkutatták az ingatlant.

Ekkor kiderült, hogy a nő nemcsak tudott a történtekről, hanem utána még az egyik rablóval kapcsolatban is maradt. Az egyik feltételezett bűntárs már börtönben van más bűncselekmények miatt, míg a másikat még azelőtt megöltek, hogy letartóztathatták volna. Egy harmadik férfi ingatlanát is átkutatták, akit most váltságdíj elfogadásával vádolnak.

Fraga még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy valóban elrabolták. Ügyvédei most azért küzdenek, hogy házi őrizetbe helyezzék, azzal érvelve, hogy kisgyermekei vannak. Többek között zsarolással, az igazságszolgáltatás akadályozásával és a rendőrség idejének pazarlásával vádolják majd meg - írja a The Sun.