Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fegyverrel fenyegetett rendőröket a szabolcsi férfi

fegyver
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 12:40
fenyegetrendőrség
Éjszaka járta az utcákat a férfi, amikor a rendőrök észrevették. Nem működött együtt, sőt, légfegyverrel fenyegette meg őket.
CJA
A szerző cikkei

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára letartóztattak egy férfit, aki légfegyverrel fenyegette meg az intézkedő rendőröket.

Légfegyverrel fenyegette meg a rendőröket
Légfegyverrel fenyegette meg a rendőröket (Fotó: Ügyészség)

A gyanúsított 2026. január 7-én éjszaka egy szabolcsi település utcáin tartózkodott, amikor a járőrszolgálatot ellátó rendőrök észrevették. A férfi kezében légfegyvert tartott, ezért a rendőrök erősítést kértek, majd gyalogosan indultak utána.

Légfegyverrel fenyegette a rendőröket

Amikor a hatóság munkatársai 20–25 méterre megközelítették, felszólították, hogy tegye le a fegyvert. A férfi azonban közölte, hogy nem működik együtt, és lövésre kész állapotba helyezte a fegyvert, amellyel megfenyegette a rendőröket. Az egyenruhások biztonsági okokból eltávolodtak, majd szolgálati gépjárművel követték tovább.

Újabb erősítés érkezését követően ismét felszólították a férfit, aki ekkor a fegyvert az út melletti növényzet alá helyezte. Miután a rendőrök észlelték, hogy már nincs nála a légfegyver, elfogták az elkövetőt. Az elfogást követően a fegyvert lefoglalták, a férfit őrizetbe vették, és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A büntetett előéletű férfi letartóztatását az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu