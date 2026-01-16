Fegyverrel fenyegetett rendőröket a szabolcsi férfi

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára letartóztattak egy férfit, aki légfegyverrel fenyegette meg az intézkedő rendőröket.
A gyanúsított 2026. január 7-én éjszaka egy szabolcsi település utcáin tartózkodott, amikor a járőrszolgálatot ellátó rendőrök észrevették. A férfi kezében légfegyvert tartott, ezért a rendőrök erősítést kértek, majd gyalogosan indultak utána.
Amikor a hatóság munkatársai 20–25 méterre megközelítették, felszólították, hogy tegye le a fegyvert. A férfi azonban közölte, hogy nem működik együtt, és lövésre kész állapotba helyezte a fegyvert, amellyel megfenyegette a rendőröket. Az egyenruhások biztonsági okokból eltávolodtak, majd szolgálati gépjárművel követték tovább.
Újabb erősítés érkezését követően ismét felszólították a férfit, aki ekkor a fegyvert az út melletti növényzet alá helyezte. Miután a rendőrök észlelték, hogy már nincs nála a légfegyver, elfogták az elkövetőt. Az elfogást követően a fegyvert lefoglalták, a férfit őrizetbe vették, és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A büntetett előéletű férfi letartóztatását az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta.
