"12 óra alatt elvette tőlünk" - halálos járvány végzett egy diáklánnyal

Mindössze 12 óra alatt vesztette el lányukat az agresszív agyhártyagyulladás miatt egy brit család. Halálos járvány terjed Angliában, Kent megyében. Juliette Kenny egyike volt annak a két diáknak, akik a járvány során meghaltak – édesapja megrendítően beszélt a tünetekről, amelyek néhány órával halála előtt jelentkeztek.

Megszólalt az angliai halálos járvány egyik áldozatának édesapja

A 18 éves lány édesapja elmondta, hogyan jelentkezett lányánál a fertőzés, és azt is, hogy az milyen gyors pusztítást végzett a fiatal lány szervezetében. Juliette Kenny március 14-én hunyt el, alig egy nappal az első tünetek megjelenése után. A 18 éves lány egyike volt annak a két diáknak, akik meningococcus B fertőzésben haltak meg a térségben. A család pénteken vette észre, hogy valami nincs rendben: Juliette hányni kezdett és elszíneződött az arca.

A Queen Elizabeth Gimnázium végzős tanulója ekkor még semmilyen más tünetet nem mutatott – osztotta meg a lány megtört édesapja, Michael Kenny, hozzátéve, hogy lánya teljesen egészséges volt a fertőzés előtt és március 12-én még sikeresen teljesítette testnevelés érettségijét is.

Pénteken vittük el a sürgősségire, amikor láttuk, hogy elszíneződött az arca. Ekkor antibiotikumot kapott, majd a mentősök kórházba vitték

A könnyekkel küzdő édesapa elmondta, lánya hatalmasat küzdött, a betegség tragikus módon mégis legyőzte őt.

Juliette órákon át küzdött, de az erőfeszítések ellenére az agyhártyagyulladás kevesebb mint 12 óra alatt elvette tőlünk. Ott voltunk vele a végén és az utolsó hangok, amiket hallott, szerettei hangjai voltak.

Megható nyilatkozatában az apa így fogalmazott:

Hihetetlenül büszke szülők vagyunk. Juliette egy igazi erő volt ebben a világban. Pozitív energiájával örömöt, szeretetet és boldogságot adott másoknak és ezt most is teszi. A hiánya felfoghatatlan számunkra

(Mirror)