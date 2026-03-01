Tényleg lecserélték Anne Hathaway magyar hangját? Itt vannak a legnagyobb magyar szinkronbotrányok

Már csak két hónap, és a mozikat ismét meghódítja a divat világ, 2026. április 30-án fut be ugyanis Az ördög Pradát visel 2. a filmszínházakba. A húsz év után érkező folytatással kapcsolatban viszont igazi bábeli zűrzavar alakult ki, mivel az első epizódban Anne Hathaway-t szinkronizáló Németh Borbála ugyan visszatér a folytatásban, de már Emily Blunt magyar hangjaként, míg Hathaway kisasszonyt Bogdányi Titanilla fogja megszólaltatni. A magyar szinkrontörténelemben nem először fordul elő meglepő, botránykeltő vagy épp tragikus eset, ezekből a faramuci szinkronszituációkból gyűjtöttük össze a legmeghatározóbbakat!
Nem túlzás azt állítani, hogy amennyire most várják a fanok Az ördög Pradát visel szinkronzavaros folytatását, legalább akkora, vagy még nagyobb várakozás övezte a Pókember: Nincs hazaút című mozit öt évvel ezelőtt. A ritkán tapasztalt, óriási hype-ot hazánkban csupán egyetlen dolog törte meg: a 17 év után visszatérő Doktor Oktopuszt már nem Csernák János szólaltatta meg, miután a 73 éves színművész pont a szinkronmunkálatok ideje alatt lett koronavírusos. Alfred Molinát végül Csankó Zoltán szólaltatta meg, a rajongók pedig azóta is követelik a film újraszinkronizálását.
Vannak olyan hálátlanul nehéz feladatokat, melyeket még az akkora színészlegendák sem tudnak megugrani mint Reviczky Gábor. Az állapotáról a napokban hírt adó Nemzet Művészére még 2012-ben, a Dallas folytatásának szinkronizálása során ruházták rá Larry Hagman Jockey Ewingját a hét évvel korábban elhunyt Kránitz Lajosról. A texasi olajmágnás família mindennapjain felcseperedő megannyi generáció viszont képtelen volt megbarátkozni Hagman új szinkronjával, szerencséjükre a Dallas utódja alig élt meg többet 30 epizódnál.
Ki gondolta volna, hogy a Marvel-mozikkal ennyi baj van? Márpedig a Tom Holland-féle Pókember 3 után három évvel jött az újabb kellemetlen meglepetés, ami még nagyobbat szólt. Ekkor viszont már szó sem volt betegségről, hanem maga a Disney mondta ki kerek perec: ők nem a megszokottá vált Sinkovits-Vitay Andrást szeretnék hallani Hugh Jackman karmos igazságosztója szerepében a Deadpool & Rozsomákban. A döntés mindenkit mélyütésként ért, az internet népe egy emberként lázadt fel, azonban mindhiába, a trailerekben és a moziverzióban is Weil Róbert orgánuma csendült fel, mikor Jackman megszólalt.
Ugye el sem tudnánk képzelni Woody Allent Kern András karcos beszédtónusa nélkül? Nos, volt idő, mikor erre mégis sor került. Például az 1989-es Bűnök és vétkek első szinkronja készítése során, melynek munkálatait egyes pletykák szerint maga Kern András utasította el, mert a stúdió nem tudott neki eleget fizetni. Végül „a magyar Jim Carrey”, azaz Kerekes József ugrott be a helyére, akit képtelen volt a furcsa partykra járó Allenként megszokni a közönség, így a film második szinkronjában már visszatért a gyakorta szokatlan helyeken parkoló Kern.
A 2025-ös év szomorú befejezését Kálloy Molnár Péter december elsejei halála szolgáltatta. A minduntalan Kálloy által megszólaló Jack Black viszont pont ugyanebben a hónapban jelentkezett legújabb, Anakonda című filmjével, ami alapos fejtörést okozott a szinkronfejeseknek. A megoldást végül Adam Sandler magyar hangja, Csőre Gábor jelentette, akit viszont már színésztársa tragikusan korai távozása előtt felkértek a lélekölően nehéz feladatra.
