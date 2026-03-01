Tényleg lecserélték Anne Hathaway magyar hangját? Itt vannak a legnagyobb magyar szinkronbotrányok

Már csak két hónap, és a mozikat ismét meghódítja a divat világ, 2026. április 30-án fut be ugyanis Az ördög Pradát visel 2. a filmszínházakba. A húsz év után érkező folytatással kapcsolatban viszont igazi bábeli zűrzavar alakult ki, mivel az első epizódban Anne Hathaway-t szinkronizáló Németh Borbála ugyan visszatér a folytatásban, de már Emily Blunt magyar hangjaként, míg Hathaway kisasszonyt Bogdányi Titanilla fogja megszólaltatni. A magyar szinkrontörténelemben nem először fordul elő meglepő, botránykeltő vagy épp tragikus eset, ezekből a faramuci szinkronszituációkból gyűjtöttük össze a legmeghatározóbbakat!

Az ördög Pradát visel idén érkező folytatásának szinkronja nem kis felháborodást okozott az interneten (Fotó: ZUMA Press)

Az ördög Pradát visel esete elég ritka, de nem példa nélküli:

A COVID beleköpött Pókember levesébe

Nem túlzás azt állítani, hogy amennyire most várják a fanok Az ördög Pradát visel szinkronzavaros folytatását, legalább akkora, vagy még nagyobb várakozás övezte a Pókember: Nincs hazaút című mozit öt évvel ezelőtt. A ritkán tapasztalt, óriási hype-ot hazánkban csupán egyetlen dolog törte meg: a 17 év után visszatérő Doktor Oktopuszt már nem Csernák János szólaltatta meg, miután a 73 éves színművész pont a szinkronmunkálatok ideje alatt lett koronavírusos. Alfred Molinát végül Csankó Zoltán szólaltatta meg, a rajongók pedig azóta is követelik a film újraszinkronizálását.

Jockey Ewing visszatért, de nem volt a régi

Vannak olyan hálátlanul nehéz feladatokat, melyeket még az akkora színészlegendák sem tudnak megugrani mint Reviczky Gábor. Az állapotáról a napokban hírt adó Nemzet Művészére még 2012-ben, a Dallas folytatásának szinkronizálása során ruházták rá Larry Hagman Jockey Ewingját a hét évvel korábban elhunyt Kránitz Lajosról. A texasi olajmágnás família mindennapjain felcseperedő megannyi generáció viszont képtelen volt megbarátkozni Hagman új szinkronjával, szerencséjükre a Dallas utódja alig élt meg többet 30 epizódnál.

A Hugh Jackman-filmeket Sinkovits-Vitay András hangjával szokhattuk meg, azonban a Deadpool 3-ban már nem ő kölcsönözte az ausztrál macsó orgánumát (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Hugh Jackmannek új hangot kerített a Disney

Ki gondolta volna, hogy a Marvel-mozikkal ennyi baj van? Márpedig a Tom Holland-féle Pókember 3 után három évvel jött az újabb kellemetlen meglepetés, ami még nagyobbat szólt. Ekkor viszont már szó sem volt betegségről, hanem maga a Disney mondta ki kerek perec: ők nem a megszokottá vált Sinkovits-Vitay Andrást szeretnék hallani Hugh Jackman karmos igazságosztója szerepében a Deadpool & Rozsomákban. A döntés mindenkit mélyütésként ért, az internet népe egy emberként lázadt fel, azonban mindhiába, a trailerekben és a moziverzióban is Weil Róbert orgánuma csendült fel, mikor Jackman megszólalt.