Tradicionális dohányzás vagy e-cigaretta? Most kiderült, melyik a rosszabb

Az elmúlt években sokan váltottak a megszokott dohányzásról e-cigarettára. Most azonban egy szimuláció igyekezett megmutatni, melyik a károsabb a kettő közül.

Melyik a rosszabb: dohányzás vagy e-cigaretta?

Illusztráció: 123RF

Akár egy különleges ízesítésű vape füstfelhőjéről, akár egy hagyományos cigaretta meggyújtásáról van szó, egy dolog biztos: a nikotinfüggőség hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint majdnem minden ötödik felnőtt nikotinfüggő világszerte. Az Office for National Statistics (ONS) egyik felmérése szerint az Egyesült Királyságban már többen használnak e-cigarettát, mint hagyományos dohányterméket.

A vape népszerűségének növekedése részben az egyszerű elérhetőségnek köszönhető: az ízesített, eldobható termékek különösen a fiatalok körében terjedtek el. Részben az a vélekedés is rájátszik a népszerűségére, hogy a jelenlegi kutatások alapján az e-cigaretta kevésbé káros alternatívát jelenthet a már dohányzók számára.

Tradicionális dohányzás vagy e-cigaretta?

Az Untold Healing által megosztott, nemrégiben készült szimuláció látványos vizuális elemekkel szemléltette a dohányzás és a vape közötti különbségeket. A dohányfüst szén-monoxidot tartalmaz, amely megakadályozza, hogy a vér elegendő oxigént szállítson, így csökkenti a szervek oxigénellátását. Ezzel szemben az e-cigaretta használata során nincs égés, így kevesebb égéstermék keletkezik. Egyes becslések szerint akár 95 százalékkal kevesebb mérgező vegyi anyagot tartalmazhat, mint a hagyományos cigaretta.

A kutatások arra is utalnak, hogy azoknál, akik a dohányzásról e-cigarettára váltanak, csökkenhet a rákkal, tüdőbetegségekkel, és szívrohammal összefüggő káros anyagoknak való kitettség.

Fontos azonban megjegyezni: attól, hogy a vape kevésbé káros lehet a dohányzásnál, még nem tekinthető egészségesnek. Az e-cigaretták továbbra is tartalmaznak nikotint, amely erősen függőséget okoz, növeli a pulzusszámot és hozzájárulhat az artériák szűküléséhez - írja a LadBible.