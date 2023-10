"Az autista kisfiam lefekvés előtt sírni szokott, a szomszédunk rendőrrel fenyeget minket"

A társasházakban vannak írott és íratlan szabályok az együttélésre vonatkozólag. Azonban gyakorlatilag minden panelházban élőnek van olyan szomszédja, aki néha túlzásokba esik, és már akkor is farkast kiált, amikor mondjuk nincs is nagy probléma, csak az ő ingerküszöbe vagy a hangulata éppen nagyon alacsonyan van. Emellett pedig vannak olyan társasházban élők is, akik szinte sportot űznek a más lakók elleni fenyegetőzésből. Egy ilyen példát dolgozott fel a Ladbible lap is, aminek egy olvasója megrázó dolgokat árult el a falszomszédjáról.

Mindenkinek van olyan szomszédja, akivel nem ápol jó viszonyt / Illusztráció / Fotó: Pixabay

A névtelen édesanya levelében leírta, hogy a 3 éves, autista gyermekét mindig este 20:30 körül szokták elkezdeni lefektetni, és 9 órakor már aludni szokott, azonban nehezen megy a kisfiúnak az elalvás és ilyenkor gyakran sír. Erre válaszul azonban az egyik szomszéd egy kézzel írott fenyegető levelet hagyott a család ajtaján:

Korábban már többször is nekifutottunk, most ez lesz az utolsó próbálkozásom. Ha nem sikerül megnevelniük azt a gyereket, akkor minden estére egy rendőrt állítok az ajtajuk elé a zaj miatt. Meg van a lehetőségük, hogy változtassanak ezen, kizárólag magukon áll, hogy megteszik-e vagy sem

– állt a levélben. Az aggódó édesanya beszámolt róla a lapnak, hogy a gyermeke nehezen érti meg az alapvető utasításokat, így bár próbálkoztak mindennel, nem sikerül mindig sírás nélkül lefektetniük.

Este 9 után már egyáltalán nem zajong, mert ez a lefekvés ideje és ilyenkor már a szobájában alszik csendben. Mi mindent megpróbáltunk már, hogy a lehető leghalkabban sikerüljön az elalvás, de nem tudom mit vár el tőlem a szomszédasszony, hogy szíjazzam le a 3 éves gyerekemet, vagy vigyem el máshova elaltatni? Egyszerűen ő ilyen, ez az elalvási rutinja

– mondta el a szomorú édesanya a lapnak. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy törvényileg este 10 órától van csak csendháborítás, és addigra a gyermeke már minden alkalommal csendben aludni szokott a kiságyában. Ráadásul egyszer már meglátogatta őket este 9 óra körül egy rendőrtiszt, aki jó fej volt velük és csupán jó éjszakát kívánt, miután hallotta, hogy a zaj forrása csupán egy síró kisgyermek.

Nem tudom, mihez kezdjünk, a nő konkrétan lecsukatna egy kisgyermeket, ha rajta múlna. Mások hogyan oldottak meg egy ilyen helyzetet?

– tette fel a kérdést a lap olvasóinak az aggódó nő.