"A gazdagok 50 milliót fizetnek nekem, hogy megtanítsam a gyerekeiknek, hogyan legyenek kevésbé önzők"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 17:00
Egy életvezetési tanácsadó több milliót keres azzal, hogy szupergazdagok elkényeztetett gyerekeit tanítja jó modorra. Gazdag fiatalokon segít, hogy ne legyenek önzőek.

Egy életvezetési tanácsadó több ezer dollárt keres azzal, hogy szupergazdagok gyerekeit tanítja jó modorra. Most elárulta, mivel is kell megküzdenie munkája során. A gazdag fiatalok megsegítése számára életfeladat.

Gazdag fiatalokon segít az életmódtanácsadó
A 42 éves Aprajita Ranjini Anand, a New York állambeli Brooklynból, pályafutását családok oktatási tanácsadójaként kezdte, miután közegészségügyi mesterdiplomát szerzett egészségmagatartás és egészségnevelés szakon.

Bár kezdetben arra összpontosított, hogy segítsen a gyerekeknek a tanulmányi sikerekben, az évek múlásával rájött, hogy egyes gyerekeknek – különösen a gazdag családokból származóknak – több segítségre van szükségük a „személyes és szakmai fejlődésükben”. Most azzal tölti a napjait, hogy a gazdagok utódait mentorálja, és segít nekik „eligazodni a vagyonuk okozta alapvető problémákban”.

Kizárólag a Daily Mailnek adott interjújában elmondta, hogy a családok gyakran fordulnak hozzá, amikor „válságban” vannak.

„Amikor a szülők látják, hogy egy gyermek visszahúzódik az iskolai, társasági vagy családi élettől, be akarnak avatkozni, mielőtt a gyermek nagyon káros viselkedési mintákat vesz fel” – magyarázta. Máskor inkább „megelőző” intézkedésként alkalmazzák, egyszerűen azért, mert a szülők „megengedhetik maguknak”, és a legjobbat akarják biztosítani gyermeküknek.

Anand díja „az ügyfél igényeitől függően” változik, de a legsúlyosabb esetekben 4500 dollártól egészen 150 000 dollárig (50 millió forint) terjed.

Azt mondta, olyan tinédzserekkel dolgozott, akik „alkohol- vagy más szerhasználattal élnek vissza”, „költekezési függőséggel küzdenek” vagy az iskolai életben kudarcosak. Szóval, mit csinál pontosan? Nos, az életvezetési tanácsadó elmagyarázta, hogy fő célja, hogy segítsen kiküszöbölni az egocentrizmust a gazdag, általában 13 és 25 év közötti gyermekekben és fiatal felnőttekben.

„Kulcsfontosságú elmozdulást hozok az énközpontúságtól a szolgálatorientáltság felé” – nyilatkozta a Daily Mailnek. „Ha egyáltalán már elkezdenek gondolkodni azon, hogyan segíthetnének másoknak, még ha apró módon is, akkor megváltozik a személyiségük, sokkal összeszedettebbek lesznek és kevésbé érzik majd depressziósnak, magányosnak magukat". 

Anand azt mondta, hogy segít nekik eltávolodni a külső motivációtól is, ami akkor jelentkezik, amikor valaki külső jutalom vagy elismerés elnyerése érdekében végez egy tevékenységet. Ezenkívül arra tanítja a gazdag utódokat, hogy arra összpontosítsanak, amit belsőleg tudnak irányítani, a külső helyett.

Anand nem tagadja, hogy a legtöbb kliense "elkényeztetett", bár ő maga nem kedveli ezt a szót. Mint mondja, az a hitvallása, hogy ezek a gyerekek a szüleik miatt válnak olyanná, amilyenek, de ha figyelmet és iránymutatást kapnak, akkor még menthető a személyiségük. 

"Hihetetlen ellentmondás uralkodik ezekben a gyerekekben. Sokan befelé fordulnak és végtelen reménytelenséget éreznek a sorsuk miatt, miközben kimeríthetetlen erőforrások veszik őket körbe. Sok fiatal fiú a telefonján meg a laptopján éli az életét, nincsenek személyes kapcsolataik, elszigetelődnek. A pénz sokaknál boldogtalanságot okoz, hiszen nem tudhatják, a személyük miatt barátkoznak velük, vagy csak az anyagiak miatt."

Az életvezetési tanácsadó szerint a legtöbb tehetős gyereknek két alapvető problémája van: nem a „kihívások és eredmények normális egyensúlyában” nőnek fel, és senki sem hiszi el, hogy a „problémái jogosak”, mert annyira kiváltságosak.

"Sok gyereknél, ha elérnek valamit, azt mondják, persze, mert ő gazdag, és pénzzel érték el. Ugyanez igaz a problémáikra is: ha bajuk van, akkor a többség nem érez velük együtt, mert gazdagok, majd pénzzel megoldják. Egy idő után pedig ezek a gyerekek elkezdenek ezek szerint viselkedni és elhiszik, hogy az ő státuszukban semmi baj nem érheti őket, a bukások és problémák nem érik el az ő szintjüket."

Az életmódtanácsadó szerint ezeknek a fiataloknak egy edző kemény szeretetére és iránymutatására van szüksége, és ő ezt megadja nekik.

