"A gazdagok 50 milliót fizetnek nekem, hogy megtanítsam a gyerekeiknek, hogyan legyenek kevésbé önzők"

Egy életvezetési tanácsadó több ezer dollárt keres azzal, hogy szupergazdagok gyerekeit tanítja jó modorra. Most elárulta, mivel is kell megküzdenie munkája során. A gazdag fiatalok megsegítése számára életfeladat.
A 42 éves Aprajita Ranjini Anand, a New York állambeli Brooklynból, pályafutását családok oktatási tanácsadójaként kezdte, miután közegészségügyi mesterdiplomát szerzett egészségmagatartás és egészségnevelés szakon.
Bár kezdetben arra összpontosított, hogy segítsen a gyerekeknek a tanulmányi sikerekben, az évek múlásával rájött, hogy egyes gyerekeknek – különösen a gazdag családokból származóknak – több segítségre van szükségük a „személyes és szakmai fejlődésükben”. Most azzal tölti a napjait, hogy a gazdagok utódait mentorálja, és segít nekik „eligazodni a vagyonuk okozta alapvető problémákban”.
Kizárólag a Daily Mailnek adott interjújában elmondta, hogy a családok gyakran fordulnak hozzá, amikor „válságban” vannak.
„Amikor a szülők látják, hogy egy gyermek visszahúzódik az iskolai, társasági vagy családi élettől, be akarnak avatkozni, mielőtt a gyermek nagyon káros viselkedési mintákat vesz fel” – magyarázta. Máskor inkább „megelőző” intézkedésként alkalmazzák, egyszerűen azért, mert a szülők „megengedhetik maguknak”, és a legjobbat akarják biztosítani gyermeküknek.
Anand díja „az ügyfél igényeitől függően” változik, de a legsúlyosabb esetekben 4500 dollártól egészen 150 000 dollárig (50 millió forint) terjed.
Azt mondta, olyan tinédzserekkel dolgozott, akik „alkohol- vagy más szerhasználattal élnek vissza”, „költekezési függőséggel küzdenek” vagy az iskolai életben kudarcosak. Szóval, mit csinál pontosan? Nos, az életvezetési tanácsadó elmagyarázta, hogy fő célja, hogy segítsen kiküszöbölni az egocentrizmust a gazdag, általában 13 és 25 év közötti gyermekekben és fiatal felnőttekben.
„Kulcsfontosságú elmozdulást hozok az énközpontúságtól a szolgálatorientáltság felé” – nyilatkozta a Daily Mailnek. „Ha egyáltalán már elkezdenek gondolkodni azon, hogyan segíthetnének másoknak, még ha apró módon is, akkor megváltozik a személyiségük, sokkal összeszedettebbek lesznek és kevésbé érzik majd depressziósnak, magányosnak magukat".
Anand azt mondta, hogy segít nekik eltávolodni a külső motivációtól is, ami akkor jelentkezik, amikor valaki külső jutalom vagy elismerés elnyerése érdekében végez egy tevékenységet. Ezenkívül arra tanítja a gazdag utódokat, hogy arra összpontosítsanak, amit belsőleg tudnak irányítani, a külső helyett.
Anand nem tagadja, hogy a legtöbb kliense "elkényeztetett", bár ő maga nem kedveli ezt a szót. Mint mondja, az a hitvallása, hogy ezek a gyerekek a szüleik miatt válnak olyanná, amilyenek, de ha figyelmet és iránymutatást kapnak, akkor még menthető a személyiségük.
"Hihetetlen ellentmondás uralkodik ezekben a gyerekekben. Sokan befelé fordulnak és végtelen reménytelenséget éreznek a sorsuk miatt, miközben kimeríthetetlen erőforrások veszik őket körbe. Sok fiatal fiú a telefonján meg a laptopján éli az életét, nincsenek személyes kapcsolataik, elszigetelődnek. A pénz sokaknál boldogtalanságot okoz, hiszen nem tudhatják, a személyük miatt barátkoznak velük, vagy csak az anyagiak miatt."
Az életvezetési tanácsadó szerint a legtöbb tehetős gyereknek két alapvető problémája van: nem a „kihívások és eredmények normális egyensúlyában” nőnek fel, és senki sem hiszi el, hogy a „problémái jogosak”, mert annyira kiváltságosak.
"Sok gyereknél, ha elérnek valamit, azt mondják, persze, mert ő gazdag, és pénzzel érték el. Ugyanez igaz a problémáikra is: ha bajuk van, akkor a többség nem érez velük együtt, mert gazdagok, majd pénzzel megoldják. Egy idő után pedig ezek a gyerekek elkezdenek ezek szerint viselkedni és elhiszik, hogy az ő státuszukban semmi baj nem érheti őket, a bukások és problémák nem érik el az ő szintjüket."
Az életmódtanácsadó szerint ezeknek a fiataloknak egy edző kemény szeretetére és iránymutatására van szüksége, és ő ezt megadja nekik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.