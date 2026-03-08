"A gazdagok 50 milliót fizetnek nekem, hogy megtanítsam a gyerekeiknek, hogyan legyenek kevésbé önzők"

Egy életvezetési tanácsadó több ezer dollárt keres azzal, hogy szupergazdagok gyerekeit tanítja jó modorra. Most elárulta, mivel is kell megküzdenie munkája során. A gazdag fiatalok megsegítése számára életfeladat.

Gazdag fiatalokon segít az életmódtanácsadó

Gazdag fiatalokon segít az életmódtanácsadó

A 42 éves Aprajita Ranjini Anand, a New York állambeli Brooklynból, pályafutását családok oktatási tanácsadójaként kezdte, miután közegészségügyi mesterdiplomát szerzett egészségmagatartás és egészségnevelés szakon.

Bár kezdetben arra összpontosított, hogy segítsen a gyerekeknek a tanulmányi sikerekben, az évek múlásával rájött, hogy egyes gyerekeknek – különösen a gazdag családokból származóknak – több segítségre van szükségük a „személyes és szakmai fejlődésükben”. Most azzal tölti a napjait, hogy a gazdagok utódait mentorálja, és segít nekik „eligazodni a vagyonuk okozta alapvető problémákban”.

Kizárólag a Daily Mailnek adott interjújában elmondta, hogy a családok gyakran fordulnak hozzá, amikor „válságban” vannak.

„Amikor a szülők látják, hogy egy gyermek visszahúzódik az iskolai, társasági vagy családi élettől, be akarnak avatkozni, mielőtt a gyermek nagyon káros viselkedési mintákat vesz fel” – magyarázta. Máskor inkább „megelőző” intézkedésként alkalmazzák, egyszerűen azért, mert a szülők „megengedhetik maguknak”, és a legjobbat akarják biztosítani gyermeküknek.

Anand díja „az ügyfél igényeitől függően” változik, de a legsúlyosabb esetekben 4500 dollártól egészen 150 000 dollárig (50 millió forint) terjed.

Azt mondta, olyan tinédzserekkel dolgozott, akik „alkohol- vagy más szerhasználattal élnek vissza”, „költekezési függőséggel küzdenek” vagy az iskolai életben kudarcosak. Szóval, mit csinál pontosan? Nos, az életvezetési tanácsadó elmagyarázta, hogy fő célja, hogy segítsen kiküszöbölni az egocentrizmust a gazdag, általában 13 és 25 év közötti gyermekekben és fiatal felnőttekben.

„Kulcsfontosságú elmozdulást hozok az énközpontúságtól a szolgálatorientáltság felé” – nyilatkozta a Daily Mailnek. „Ha egyáltalán már elkezdenek gondolkodni azon, hogyan segíthetnének másoknak, még ha apró módon is, akkor megváltozik a személyiségük, sokkal összeszedettebbek lesznek és kevésbé érzik majd depressziósnak, magányosnak magukat".