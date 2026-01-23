Gondoltad volna? Hajléktalanok voltak, most multimilliomos világsztárok!

Ma már egyiküknek sincsenek filléres gondjai, de fiatalon bizony néha az utcán vagy autóban laktak, jobb esetben egy-egy barátjuknál csöveztek. Íme öt színész, akik rövidebb-hosszabb ideig hajléktalanok voltak.

Jim Carrey évekig egy autóban élt (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Hajléktalan világsztárok, mára multimilliomosok!

Jim Carrey

Hollywood legjobban fizetett komikusa 25 millió dollár alatt már fel sem veszi a telefont, hála az olyan sikerfilmjeinek, mint az Ace Ventura vagy a Grincs. A kezdet azonban nem volt ilyen könnyű; tinédzserként a családjával egy furgonban élt, és gyárban dolgozott, hogy megéljenek.



Jennifer Lopez

Jennifer Lopze hideg földön aludt (Fotó: RW)

A dögös díva még a dalaiban is sem rejti véka alá, hogy ő bizony Jenny az utcáról (vagy a blockból az angol eredeti szerint). Az 56 éves színész-énekesnő fiatal korában összeveszett a szüleivel, és egy táncterem kanapéján aludt hosszú ideig, mielőtt elérte volna az első zenei sikereit. Állítólag az apja és az anyja nem támogatták abban, hogy művészi pályára menjen.

Sylvester Stallone

A Rocky előtt pályaudvaron aludt és pornózott Stallone (Fotó: Entertainment Pictures)

A szabálytalan arcú akciólegenda útja a sikerig egészen 30 éves koráig tartott, amikor megírta és eladta a Rocky forgatókönyvét. Sly addig többször volt hajléktalan, napokig buszpályaudvarokon aludt, a mindennapi betevőért pedig még pornófilmben is szerepelt, bár azóta is vitatott, hogy a tényleges aktus közben ő látható-e. A 78 éves legenda már csak az izmait mutogatja a filmjeiben.



Chris Pratt

Ma már milliomos, korábban kukázott Chris Pratt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hollywood vicces duci sráca A galaxis őrzőire nem csak durván kipattintotta magát, de belépett a milliomosok klubjába. Pedig Pratt eredetileg Maui-n, Hawaiin egy furgonban csövezett sokáig, és néha annyira nem volt pénze, hogy maradékokból tudott csak ételhez jutni, vagyis kukázott. Azóta 10-20 milliókat rak el filmenként, a minap debütált a legújabb filmje, a Mesterséges kegyelem.



Halle Berry

Hajléktalan szállón élt Berry (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Szinte hihetetlen, hogy a kortalan, idén már 60 éves Berry olyan szinte a létminimum alatt élt, hogy pályája elején egy ideig hajléktalanszállón lakott, miután elfogyott a pénze New Yorkban. Szerencsére a kilencvenes években rámosolyogott a szerencse és azóta is Hollywood egyik legnagyobb ikonja a díva, akit legközelebb A bűn útja című filmben láthatunk a magyar mozikban.



