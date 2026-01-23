Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gondoltad volna? Hajléktalanok voltak, most multimilliomos világsztárok!

jennifer lopez
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 16:33
rockychris pratthajléktalanfilmfotó
Ma már milliomosok és semmi gondjuk, korábban utcán aludtak és kukáztak. Ezek a sztárok a siker előtt hajléktalanok voltak.
Bors
A szerző cikkei

Ma már egyiküknek sincsenek filléres gondjai, de fiatalon bizony néha az utcán vagy autóban laktak, jobb esetben egy-egy barátjuknál csöveztek. Íme öt színész, akik rövidebb-hosszabb ideig hajléktalanok voltak. 

hajléktalan, Photocall de la soirée Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony au Peacock Theater à Los Angeles
Jim Carrey évekig egy autóban élt (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Hajléktalan világsztárok, mára multimilliomosok!

Jim Carrey 

Hollywood legjobban fizetett komikusa 25 millió dollár alatt már fel sem veszi a telefont, hála az olyan sikerfilmjeinek, mint az Ace Ventura vagy a Grincs. A kezdet azonban nem volt ilyen könnyű; tinédzserként a családjával egy furgonban élt, és gyárban dolgozott, hogy megéljenek. 


Jennifer Lopez 

Jennifer Lopez Seen In NYC
Jennifer Lopze hideg földön aludt (Fotó: RW)

A dögös díva még a dalaiban is sem rejti véka alá, hogy ő bizony Jenny az utcáról (vagy a blockból az angol eredeti szerint). Az 56 éves színész-énekesnő fiatal korában összeveszett a szüleivel, és egy táncterem kanapéján aludt hosszú ideig, mielőtt elérte volna az első zenei sikereit. Állítólag az apja és az anyja nem támogatták abban, hogy művészi pályára menjen. 

Sylvester Stallone 

Rocky Moviestills
A Rocky előtt pályaudvaron aludt és pornózott Stallone (Fotó: Entertainment Pictures)

A szabálytalan arcú akciólegenda útja a sikerig egészen 30 éves koráig tartott, amikor megírta és eladta a Rocky forgatókönyvét. Sly addig többször volt hajléktalan, napokig buszpályaudvarokon aludt, a mindennapi betevőért pedig még pornófilmben is szerepelt, bár azóta is vitatott, hogy a tényleges aktus közben ő látható-e. A 78 éves legenda már csak az izmait mutogatja a filmjeiben. 


Chris Pratt 

Chris Pratt presents the movie 'No Mercy' in Madrid
Ma már milliomos, korábban kukázott Chris Pratt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hollywood vicces duci sráca A galaxis őrzőire nem csak durván kipattintotta magát, de belépett a milliomosok klubjába. Pedig Pratt eredetileg Maui-n, Hawaiin egy furgonban csövezett sokáig, és néha annyira nem volt pénze, hogy maradékokból tudott csak ételhez jutni, vagyis kukázott. Azóta 10-20 milliókat rak el filmenként, a minap debütált a legújabb filmje, a Mesterséges kegyelem. 


Halle Berry 

Hajléktalan szállón élt Berry (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Szinte hihetetlen, hogy a kortalan, idén már 60 éves Berry olyan szinte a létminimum alatt élt, hogy pályája elején egy ideig hajléktalanszállón lakott, miután elfogyott a pénze New Yorkban. Szerencsére a kilencvenes években rámosolyogott a szerencse és azóta is Hollywood egyik legnagyobb ikonja a díva, akit legközelebb A bűn útja című filmben láthatunk a magyar mozikban. 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu