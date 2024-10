"Bízom benne, hogy látlak még valaha" – Így emlékezett meg osztályfőnöke a 11 éve eltűnt Eszmiről

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, 2013. október 4-én délután fél egy környékén eltűnt egy mindössze 14 éves kislány, Bangó Margaréta Gizella, akit családja csak Eszminek becézett. A kislány aznap osztályfőnöke telefonjáról felhívta Cereden élő édesapját, akinek azt mondta, hogy mielőtt hazaindul, felmegy az iskola közelében élő testvéréhez. Oda azonban már nem érkezett meg. Eszmi fél egy körül hagyta el az iskolát, ezután már csak egy alkalommal látták: az iskolától mintegy 100 méterre lévő buszmegállóban ült. A kislány azonban egyik buszra sem szállt fel.

Tizenegyéve semmi hír az eltűnt lányról Fotó: Facebook

A kislány eltűnése nagyon hamar feltűnt a családnak. Édesapja már négy óra felé telefonált Eszmi testvéreinek, Renátónak és Nikinek, akik azonnal keresni kezdték a gyermeket Salgótarjánban.

Este 6-7 óra körül már a rendőrségen voltunk, a rendőrök is azonnal elkezdték keresni Eszmit és még aznap este kihallgatták a buszsofőröket, kiderült, hogy nem szállt fel egy buszra sem. Mindent bejártunk az ezt követő hetekben, mindenhova gyalog mentünk, figyeltünk

– mesélte korábban lapunknak Eszmi testvére, Niki, aki ennyi év után sem adta fel a reményt és a mai napig életben tartja testvére keresését.

Nem csak a rokonokat és barátokat rázta meg a kislány eltűnése. Az utolsó ember, aki látta a tinit nem más mint az osztályfőnöke, Ildikó. A tanárnő minden évben megemlékezik kis tanítványáról az eltűnés évfordulóján és a kislány születésnapján. Idén sem tett másképp, egy igazán megható poszttal tudatta, reméli a lány még életben van és nagy szeretettel várja őt vissza.

Eszmi mindig mosolygós volt Fotó: Facebook

Tanárnője is visszavárja az eltűnt fiatal lányt

Azért ezt a képet teszem fel, mert Te ilyen vagy Eszmi: mosolygós. Még ha fájt is belül, mindig mosolyogtál. Bízom benne, hogy látlak még valaha... Sosem felejtem azt a napot, amikor 2013. október 4-én elmentél az iskolából, úgy, mint bármelyik másik napon, de az a nap mégsem olyan lett, mint a többi. Azóta sem tudunk Rólad. Visszavárunk!

– írta közösségi oldalán az eltűnt lány osztályfőnöke.

Ildikó korábban lapunknak kijelentette, biztos abban, hogy Eszmi nem tervezett el szökést előre, mert ő azt kiszúrta volna, de abban is biztos, hogy a kislány, ha tehetné a világ végéről is hazamenne. Eszmi eltűnése számára is teljesen érthetetlen. A pedagógus és Eszmi családja ugyanazon a véleményen van: azt nem hiszik, hogy a kislány önszántából szökött volna el, ahogy azt sem, hogy önmagában tett volna kárt. Eszmiről azonban 11 éve semmi hír, így szeretteinek csak a remény maradt.