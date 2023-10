„Addig keressük, míg meg nem találjuk” – hazaindult a suliból a 14 éves Margaréta, azóta nyoma veszett

Több mint tíz éve, 2013. október 4-én délután fél egy környékén egy mindössze 14 éves kislány, Bangó Margaréta Gizella, akit családja csak Eszminek becézett, elindult a salgótarjáni, Acélgyári úton lévő általános iskolából és örökre nyoma veszett.

Tíz hosszú év telt el Eszmi eltűnése óta. Fotó: Olvasói

Kijött az iskolából, egyszer még látták

A kislány aznap osztályfőnöke telefonjáról felhívta Cereden élő édesapját, akinek azt mondta, hogy mielőtt hazaindul, felmegy az iskola közelében élő testvéréhez. Oda azonban már soha nem ért. Eszmi fél egy körül hagyta el az iskolát, ezután már csak egy alkalommal látták: egy szemtanú szerint délután fél négykor az iskolától mintegy 100 méterre lévő buszmegállóban ült. A buszsofőrök azonban azt mondták, a kislány nem szállt fel egyik buszra sem. Nyoma veszett.

Azonnal keresni kezdték a rendőrök

A gépezet nagyon hamar beindult, a kislány édesapja már négy óra felé telefonált Eszmi testvéreinek, Renátónak és Nikinek, akik azonnal keresni kezdték a gyermeket Salgótarjánban. „Este 6-7 óra körül már a rendőrségen voltunk, a rendőrök is azonnal elkezdték keresni Eszmit és még aznap este kihallgatták a buszsofőröket, kiderült, hogy nem szállt fel egy buszra sem. Mindent bejártunk az ezt követő hetekben, mindenhova gyalog mentünk, figyeltünk” – mesélte a Borsnak Eszmi testvére, Niki, aki a mai napig életben tartja testvére keresését, több mint 10 év után sem adja fel a reményt.

Eszmi ma már 24 éves. Fotó: Olvasói

A család mindenre gondolt, még a legrosszabbra is. A kislány az eltűnése előtt mindössze fél évvel vesztette el édesanyját, ami érthető módon nagyon megviselte.”Gondoltunk erre is, mert speciális iskolába járt és voltak aggasztó gondolatai” – mondja a testvér. „Vagy nem él már, vagy szerintem elvitte őt valaki és azóta is fogva tartják, nem bír eljönni” – monda a testvér, aki szerint az lehetetlen, hogy a kislány él és tudna nekik szólni, hogy jól van, de nem teszi.

Pont aznap nem működött a kamera

A helyzetet nehezíti, hogy bár az iskolától nem messze lévő buszmegállót veszi egy 360 fokos térfigyelő kamera, a családnak a rendőrség azt mondta, hogy az eltűnés napján nem működött, nem voltak visszanézhető kamerafelvételek, amiken esetleg látszott volna a gyermek mozgása. A rendőrök rengeteg embert kihallgattak akkor is, és azóta is, a testvér, Niki ugyanis folyamatosan keresi a rendőrséget, és kéri tőlük, hogy frissítsék fel a nyomozást. Új hírük azonban nincs. „Nagyon rossz ez, hogy nem tudjuk, mi van vele, mi lett vele. Telefonja nem volt, beszélni nem tudott senkivel. A Facebookját feltörtük, de ott sem találtunk semmilyen nyomot” – mondja a testvér.

Nem adják fel a keresést

A család korábban már volt halottlátónál is. Először nem látták Eszmit, után két alkalommal is látta a halottlátó. „Szeretném hallani, hogy most mit mondana, így tíz évvel az eltűnése után. Jobb lenne, ha már megtudnánk… Még ha nem is él. Hogy mi, miért történt, hogy volt. Addig fogjuk keresni, míg meg nem találjuk!” - mondta elszántan lapunknak Niki. A család leginkább annak örülne, ha egy magánnyomozó tudna nekik segíteni. Anyagilag ezt most nem engedhetik meg maguknak, ezért elfogadnának segítséget.

Osztályfőnöke sem adja fel a reményt

Eszmit osztályfőnöke, Ildikó látta utoljára, persze leszámítva azt a szemtanút, aki a kislányt a buszmegállóban látta délután. A tanárnő a tízéves évforduló kapcsán egy videót készített. „Drága kis Tanítványom, ESZMI 10 éve eltűnt és azóta sincs hír róla. Ez a videó Róla és Érte készült. Nem akarom, hogy elfelejtsük. Én sosem, és visszavárjuk! Eszmikének a volt osztályfőnöke vagyok. Három évig volt az osztályomban, illetve nem teljesen három évig, mert sajnos nem tudott velünk elballagni, mert akkor tűnt el. Elég jól ismertem a lányt és a családot is. Azért csinálom ezt a videót, mert tíz éves évfordulója van Eszmi eltűnésének, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ne felejtsük el őt, ne adjuk fel a reményt, pozitívan álljunk hozzá a dolgokhoz és várjuk vissza őt szeretettel! Tehát még mindig ne adjuk fel! Ebben az évben 24 éves a lány, szinte hihetetlen!” - mondta a pedagógus a videóban. Ildikó minden évben megemlékezik kis tanítványáról az eltűnés évfordulóján és a kislány (ma már nagylány) születésnapján is. A tanárnőt telefonon is elértük. „Igyekszem erősíteni, hogy a jó dolgokra koncentráljunk és ne adjuk fel a reményt” – mondta Ildikó a Borsnak. Kijelentette: biztos abban, hogy Eszmi nem tervezett el szökést előre, mert ő azt kiszúrta volna, de abban is biztos, hogy a kislány, ha tehetné, „a világ végéről is hazamenne”. Eszmi eltűnése számára is teljesen érthetetlen. A pedagógus és Eszmi családja ugyanazon a véleményen van: azt nem hiszik, hogy a kislány önszántából szökött volna el, ahogy azt sem, hogy önmagában tett volna kárt. Eszmiről azonban 10 éve semmi hír, így szeretteinek csak a remény maradt.

Eszmi rendőrségi körözési adatlapja természetesen továbbra is él, itt tudod megnézni.