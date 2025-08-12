Felborult egy autó: Elesett a főváros egyik legforgalmasabb szakasza

Összeütközött három gépkocsi Budapest XIV. kerületében, a Szugló utcában, a Cinkotai útnál - írja a katasztrófavédelem. Az egyik jármű az oldalára borult, de mindenki ki tudott szállni belőle. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél.

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, amely a közösségi közlekedést is érinti.