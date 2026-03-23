Úgy érezte, valaki titokban a lakásában él, de mindenki bolondnak nézte - Majd kiderült a hátborzongató igazság

Horrorfilmbe illő történetet élt át egy 31 éves, kent-i édesanya, akit mindenki bolondnak nézett – egészen addig, amíg be nem bizonyosodott: végig az igazat mondta.

Bolondnak nézték, bujkált valaki a padláson

Chloe, aki a Gravesend-i lakásában élt, már az elején furcsaságokra lett figyelmes. Egy nap egyszerűen nyitva találta a padlásfeljárót. Bár „furcsának” tartotta, először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget.

Mindenki bolondnak nézte

Az az este azonban már egészen másképp alakult.

Van ott valaki, engem néz

– idézte fel később a dermesztő pillanatot.

A nő azonnal segítséget próbált kérni.

Felhívtam a barátnőmet, aki alattam lakott, és mondtam neki, hogy van valaki a lakásomban.

De senki nem hitt neki.

Senki sem hitt nekem, azon az estén az ágyban feküdtem, és lépéseket hallottam, valaki volt odafent.

A barátai azonban hajthatatlanok voltak. Szerintük csak képzelődik. „ez mind csak a fejedben lévő hangok” – ezzel söpörték le újra és újra a félelmeit.

Chloe ennek ellenére kitartott az igazsága mellett, de egy idő után már a környezete is komolyabb következtetéseket vont le. Barátai úgy döntöttek, hogy „pszichotikus epizódon” megy keresztül, ezért orvoshoz küldték. A diagnózis után antipszichotikus gyógyszereket kapott, amitől saját bevallása szerint „olyan volt, mint egy zombi.”

Két hónap telt el így, aztán egy este minden megváltozott.

Ez a személy teljesen nyilvánvalóan kinyitotta a nyílást a szemem láttára egy éjszaka, és bámult engem

– emlékezett vissza.

Ez már nem lehetett képzelgés. Chloe pánikba esve kimenekült a lakásból és azonnal értesítette a rendőrséget. Amikor a hatóságok átvizsgálták a padlást, hátborzongató felfedezést tettek.

Volt ott valaki. Ott élt, tele volt táskákkal és hátizsákokkal, majd lejött.

Az igazság mindenkit sokkolt. Kiderült, hogy az eddig őrültnek hitt nő végig igazat mondott. Arra is fény derült, hogy az idegen egy szomszéd ismerőse volt, akit titokban bújtattak a padláson. Chloe szerint az illető hajléktalan lehetett, és ételt is kapott.

Ő rakta fel oda és adott neki enni… és ezért mondogatta mindenkinek, hogy nem hall semmit, mert tudta, hogy van ott valaki

– tette hozzá.