Hetek óta hallgatja a fél város, mi történik az egri család hálószobájában

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 17:25
Vigyázz, mit mondasz a négy fal között, mert lehet, hogy az egész utca téged hallgat! Egy egri család magánélete hetek óta nyitott könyv a környéken, miután a biztonságosnak hitt bébiőr valóságos rádióadóvá változott.
Egerben, a Hadnagy út környékén hetek óta bárki belehallgathat egy helyi család legintimebb pillanataiba. Nem egy újabb kereskedelmi realityről van szó, hanem egy technikai bakiról, amely során a szülők által használt bébiőr váratlanul ország-világ előtt kezdte el közvetíteni a hálószobai titkokat és a bizalmas családi beszélgetéseket. A szülőknek sejtelmük sem volt róla, hogy miközben gyermekük álmát őrzik, minden szavuk az éterbe vándorol.

A népszerű bébiőr sok családban alapfelszerelés, de ha nem megfelelően használják, a legintimebb pillanatokat is közvetítheti a nyilvánosság felé (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com 

Bébiőr fülelt Egerben

A bizarr esetre egy helyi rádióamatőr figyelt fel, aki hobbija közben, az étert pásztázva botlott bele az önkéntelen "műsorba". A férfi elhűlve tapasztalta, hogy a befogott frekvencián tűélesen hallható minden: a gyerek gőgicsélése, a szülők vitái és a legszemélyesebb dolgaik is.

Ez gyakorlatilag olyan, mintha egy valóságshow menne élőben…

– figyelmeztetett a férfi egy egri közösségi csoportban, remélve, hogy a bejegyzése eljut az érintettekhez, mielőtt rosszakarók is ráhangolódnak a csatornára.

Hívatlan vendég a hálószobában

De hogyan történhet meg ilyen technikai rémálom? A szakértők szerint a régebbi vagy olcsóbb bébiőr készülékek gyakran nyitott rádiófrekvencián kommunikálnak, pont úgy, mint a gyerekeknek szánt walkie-talkie-k. Farkas Balázs rádiós szakember szerint ezek a készülékek akár több kilométeres körzetben is szórhatják a jelet.

Olyan ez, mint a taxisok rádiója

– magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy a 446-os frekvenciát bárki figyelheti egy egyszerű, pár tízezer forintos adóvevővel. Az egri család esete intő jel minden szülőnek: érdemes ellenőrizni a beállításokat vagy titkosított csatornát választani, különben a legféltettebb családi titkokból is köztulajdon válhat –írta a Blikk.

 

