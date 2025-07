Hátborzongató jelenetet rögzített a bébiőr: ébredés után történt meg a legrosszabb

Krista Figari manhattani lakásában ébredt, és megágyazott, ahogy minden reggel – aztán beütött a katasztrófa.

Fotó: Unsplash

„Amikor megfordultam, miután megágyaztam, egyszerűen a komódom felé estem, és onnan a földre zuhantam” – mondta a 39 éves Figari a The Postnak. „Aztán nem tudtam megmozdítani a karomat és a lábamat. És akkor azt gondoltam, ez furcsa.”

Figari nem tudott felkelni, de elérte a telefonját. Tárcsázta a közelben lakó unokatestvérét, majd a házmestert és a 911-et. A házmesternek nem volt kulcsa az ajtó felső zárjához, ami miatt Figari egyre jobban aggódott. Tudta, hogy komoly a baj. Végül a házmester a tűzlétrán keresztül jutott be az ablakán, így a mentők is be tudtak menni anélkül, hogy be kellett volna törni az ajtót.

A New York-i kórházban kiderült, hogy Figari ébredés közben kapott ischaemiás sztrókot.

"Nagyon ijesztő volt Amikor azt mondták, hogy sztrók, fel sem fogtam. Azt hittem, a sztrók csak idősekkel történik meg, soha nem gondoltam volna, hogy velem is előfordulhat" — mondta Figari. Már majdnem egy éve történt az eset, ami megváltoztatta az életét. Utólag visszanézte magáról a bébiőr felvételeit, ami a mai napig sokkoló számára.

A kórházban Figari vérrögoldó gyógyszert kapott, ami 15 percen belül visszaadta a mozgásképességét. Az orvosok felfedezték, hogy Figarinak egy veleszületett szívproblémája van, ez okozta a rohamot. Miután ezt a problémát is kezelték, visszatért az élete a normális kerékvágásba, de annyi következményt azért még érez, hogy a bal oldala kissé gyengébb maradt - írja a nypost.com. A nő most azt tanácsolja mindenkinek: